Минобороны РФ: Киев заранее готовил военную провокацию на ЗАЭС
Власти Украины заранее разрабатывали план по отправке украинских диверсантов и артобстрелам Запорожской АЭС в день прибытия миссии МАГАТЭ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.
Российские военные эксперты считают, что операция ВСУ с участием десантников и артиллерийский обстрел Запорожской АЭС не оставляют никаких сомнений в подготовке Киевом военной провокации.
По замыслу командования ВСУ делегация МАГАТЭ должна была стать «живым щитом» при успешной реализации операции ВСУ, полагают в Минобороне РФ.
Ранее подача электроэнергии с Запорожской АЭС (ЗАЭС) на подконтрольные Украине территории приостановлена в связи с повреждением ЛЭП (линии электропередачи), которую обстрелял Киев. Об этом заявили в администрации Энергодара.
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