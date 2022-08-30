Зеленский ожидает от МАГАТЭ содействия в демилитаризации ЗАЭС

Ранее миссия МАГАТЭ прибыла в Киев. Эксперты намерены посетить АЭС 31 августа. На объект прибудут специалисты, которые занимаются проблематикой гарантий и ядерной безопасности.

Зеленский подчеркнул важность не только инспекции АЭС, но и передачи требований Киева о выводе российских военных со станции и передачи ее под контроль Украины.

