Зеленский ожидает от МАГАТЭ содействия в демилитаризации ЗАЭС
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) содействия в демилитаризации Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее миссия МАГАТЭ прибыла в Киев. Эксперты намерены посетить АЭС 31 августа. На объект прибудут специалисты, которые занимаются проблематикой гарантий и ядерной безопасности.
Зеленский подчеркнул важность не только инспекции АЭС, но и передачи требований Киева о выводе российских военных со станции и передачи ее под контроль Украины.
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