МАГАТЭ рекомендовало немедленно прекратить обстрелы Запорожской АЭС

В документе говорится, что с весны на станции произошло несколько событий, которые «нарушают принципы ядерной безопасности». В частности, были зафиксированы повреждения спецблока для хранения радиоактивных отходов и свежего ядерного топлива.

Агентство призвало немедленно прекратить боевые действия в районе ЗАЭС и установить вокруг станции «зону безопасности», что позволит предотвратить «ядерный инцидент». Также в МАГАТЭ выразили готовность незамедлительно начать консультации о создании такой зоны.

Ранее в Минобороны России заявили, что прибывшие 1 сентября в Энергодар журналисты стали свидетелями неудачной попытки штурма Запорожской АЭС со стороны ВСУ, сообщает RT.

