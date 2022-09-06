МАГАТЭ рекомендовало немедленно прекратить обстрелы Запорожской АЭС
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) опубликовало на своём официальном сайте отчёт по итогам миссии на Запорожскую АЭС (ЗАЭС).
В документе говорится, что с весны на станции произошло несколько событий, которые «нарушают принципы ядерной безопасности». В частности, были зафиксированы повреждения спецблока для хранения радиоактивных отходов и свежего ядерного топлива.
Агентство призвало немедленно прекратить боевые действия в районе ЗАЭС и установить вокруг станции «зону безопасности», что позволит предотвратить «ядерный инцидент». Также в МАГАТЭ выразили готовность незамедлительно начать консультации о создании такой зоны.
Ранее в Минобороны России заявили, что прибывшие 1 сентября в Энергодар журналисты стали свидетелями неудачной попытки штурма Запорожской АЭС со стороны ВСУ, сообщает RT.
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