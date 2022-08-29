Захарова назвала обстрелы Запорожской АЭС ядерным терроризмом

«То, что киевский режим творит вокруг Запорожской АЭС, — это ядерный терроризм. Безусловно, он бывает не только с теми, у кого есть ядерное оружие или грязное ядерное оружие, это бывает в том числе и так, как мы сейчас видим», — отметила представитель внешнеполитического ведомства.

Как отметила Захарова, российская сторона исходит из того, что миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на ЗАЭС должна состояться, пишет Газета.ру. По словам дипломата, сообщения о том, что Россию якобы «уговорили» согласиться на проведение инспекции — это ложь и «вбросы» со стороны Запада. Представитель МИД напомнила, что Россия настаивала на миссии МАГАТЭ на АЭС в Запорожье и направила все дипломатические усилия на ее организацию, отмечает телеканал «360».

