Захарова назвала обстрелы Запорожской АЭС ядерным терроризмом

Обстрелы Запорожской атомной электростанции со стороны Украины — ядерный терроризм, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом дипломат заявила в эфире телеканала «Россия 1».

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«То, что киевский режим творит вокруг Запорожской АЭС, — это ядерный терроризм. Безусловно, он бывает не только с теми, у кого есть ядерное оружие или грязное ядерное оружие, это бывает в том числе и так, как мы сейчас видим», — отметила представитель внешнеполитического ведомства.

Как отметила Захарова, российская сторона исходит из того, что миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на ЗАЭС должна состояться, пишет Газета.ру. По словам дипломата, сообщения о том, что Россию якобы «уговорили» согласиться на проведение инспекции — это ложь и «вбросы» со стороны Запада. Представитель МИД напомнила, что Россия настаивала на миссии МАГАТЭ на АЭС в Запорожье и направила все дипломатические усилия на ее организацию, отмечает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаАЭСМария Захарова
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