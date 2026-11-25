Онищенко: Супербактерия из Европы может стать причиной сепсиса
Распространяющаяся в Европе супербактерия Klebsiella pneumoniae может провоцировать сепсис и пневмонию. Об этом предупредил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в беседе с РИА Новости.
Ранее Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) сообщал о распространении в европейских странах Klebsiella pneumoniae, устойчивой к антибиотикам, напоминает Ura.ru.
«Эта бактерия может вызвать сепсис... нефриты, двойное воспаление мочевыводящих путей, пневмонию и так далее. Особенно у ослабленных людей, которые находятся в стационарах, и людей, которые перенесли какие-то заболевания», — подчеркнул Онищенко.
Академик указал, что, несмотря на трудности лечения супербактерии, ожидать пандемии не стоит. Чаще всего люди заражаются Klebsiella pneumoniae в стерильной среде, например, во время лечения в больнице.
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