Ранее Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) сообщал о распространении в европейских странах Klebsiella pneumoniae, устойчивой к антибиотикам, напоминает Ura.ru.

«Эта бактерия может вызвать сепсис... нефриты, двойное воспаление мочевыводящих путей, пневмонию и так далее. Особенно у ослабленных людей, которые находятся в стационарах, и людей, которые перенесли какие-то заболевания», — подчеркнул Онищенко.

Академик указал, что, несмотря на трудности лечения супербактерии, ожидать пандемии не стоит. Чаще всего люди заражаются Klebsiella pneumoniae в стерильной среде, например, во время лечения в больнице.

