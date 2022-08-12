Небензя заявил, что удары Украины по ЗАЭС ведут мир к ядерной катастрофе
Преступные действия Украины в отношении Запорожской АЭС подталкивают мир к ядерной катастрофе, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление постоянного представителя России при ООН Василия Небензю.
По его словам, в случае катастрофы вся ответственность за это ляжет на Киев и спонсоров режима. Дипломат отметил, что в настоящее время радиационный фон на атомной электростанции остается в норме, но он может быть нарушен, если удары ВСУ продолжатся.
Напомним, международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не видит непосредственной угрозы ядерной безопасности на Запорожской АЭС. Выводы сделаны по предварительным оценкам.
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