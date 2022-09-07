В МАГАТЭ не могут определить, кто обстреливает ЗАЭС
У МАГАТЭ нет средств для определения виновников обстрела Запорожской атомной электростанции, сообщил CNN глава организации Рафаэль Гросси.
«Я не могу принять такое решение. У нас нет для этого средств. Нам нужно контролировать военную операцию в регионе, что не только выходит за рамки мандата МАГАТЭ, но и потребует огромных возможностей», — отметил руководитель МАГАТЭ.
Напомним, Организация Объединенных Наций считает необходимым создание демилитаризованного периметра вокруг станции. Это должно обязать Москву вывести весь военный персонал и снаряжение за пределы данного периметра, а украинские силы - не заходить за его границы.
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