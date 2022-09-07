В МАГАТЭ не могут определить, кто обстреливает ЗАЭС

«Я не могу принять такое решение. У нас нет для этого средств. Нам нужно контролировать военную операцию в регионе, что не только выходит за рамки мандата МАГАТЭ, но и потребует огромных возможностей», — отметил руководитель МАГАТЭ.

Напомним, Организация Объединенных Наций считает необходимым создание демилитаризованного периметра вокруг станции. Это должно обязать Москву вывести весь военный персонал и снаряжение за пределы данного периметра, а украинские силы - не заходить за его границы.

