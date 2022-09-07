В МАГАТЭ не могут определить, кто обстреливает ЗАЭС

У МАГАТЭ нет средств для определения виновников обстрела Запорожской атомной электростанции, сообщил CNN глава организации Рафаэль Гросси.

МАГАТЭ опубликовало отчет по итогам визита на Запорожскую АЭС

«Я не могу принять такое решение. У нас нет для этого средств. Нам нужно контролировать военную операцию в регионе, что не только выходит за рамки мандата МАГАТЭ, но и потребует огромных возможностей», — отметил руководитель МАГАТЭ.

Напомним, Организация Объединенных Наций считает необходимым создание демилитаризованного периметра вокруг станции. Это должно обязать Москву вывести весь военный персонал и снаряжение за пределы данного периметра, а украинские силы - не заходить за его границы.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаАЭС
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