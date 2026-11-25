Объем замороженных в Швейцарии российских активов достиг $10,2 млрд
Объем активов России, которые были заморожены в Швейцарии, вырос до 10,2 млрд долларов. Об этом сообщил руководитель подразделения по санкциям швейцарского Государственного секретариата по экономическим вопросам (SECO) Даниэль Эби, передает Bloomberg.
Динамика отражает расширение санкционных списков и переоценку заблокированных ранее средств, пишет RT.
«Новый показатель свидетельствует о росте стоимости по сравнению с апрелем прошлого года на 15 процентов, когда он составлял 7,4 миллиарда швейцарских франков», — говорится в материале.
Отмечается, что были заморожены дополнительные активы РФ, а стоимость удержанного золота увеличилась.
Кроме того, Эби указал, что за полтора года объем замороженных активов Банка России стал меньше на девять процентов и составил 6,8 млрд швейцарских франков, так как они номинированы в упавших в цене валютах.
Ранее директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский заявил, что Европа передала Украине свыше 8 млрд евро доходов от использования замороженных российских активов.
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