Объем активов России, которые были заморожены в Швейцарии, вырос до 10,2 млрд долларов. Об этом сообщил руководитель подразделения по санкциям швейцарского Государственного секретариата по экономическим вопросам (SECO) Даниэль Эби, передает Bloomberg.

Динамика отражает расширение санкционных списков и переоценку заблокированных ранее средств, пишет RT.

«Новый показатель свидетельствует о росте стоимости по сравнению с апрелем прошлого года на 15 процентов, когда он составлял 7,4 миллиарда швейцарских франков», — говорится в материале.

Отмечается, что были заморожены дополнительные активы РФ, а стоимость удержанного золота увеличилась.

Кроме того, Эби указал, что за полтора года объем замороженных активов Банка России стал меньше на девять процентов и составил 6,8 млрд швейцарских франков, так как они номинированы в упавших в цене валютах.

Ранее директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский заявил, что Европа передала Украине свыше 8 млрд евро доходов от использования замороженных российских активов.

