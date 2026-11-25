BadComedian раскрыл, почему ждет провала продолжения «Голодных игр»
Евгений Баженов заявил НСН, что франшиза эксплуатирует темы, которые были реализованы до нее гораздо интереснее, но зритель сегодня изголодался по зарубежному кино.
Продолжение «Голодных игр» соберет приличную кассу, но только из-за особого отношения российского зрителя к зарубежным картинам сегодня, рассказал НСН блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian).
26 ноября в России легально выходит продолжение известной франшизы «Голодные игры. Рассвет жатвы». Эксперты прогнозируют, что эта картина может отобрать у «Майкла» (сборы 2,2 млрд рублей) статус самой кассовой зарубежной картины в российском прокате в 2026 году. Баженов признался, что не считает эту франшизу достойной.
«Если честно, мне бы хотелось провала, я не огромный фанат этой франшизы. Мне кажется, что она эксплуатирует темы, которые были реализованы до нее гораздо лучше и интереснее. Она эксплуатирует подростковый бунт, но в максимально рафинированном виде, мне это всегда не нравилось. Я хотел бы верить, что аудитория изменилась, что нынешние подростки отличаются от тех подростков, на которых «рубил бабки» оригинал. Но альтернативных громких блокбастеров сейчас нет, у нас в прокате любой фильм, который не похож на сказки, привлекает внимание. Даже очень посредственное зарубежное кино ценится сегодня. Я не хочу никак иначе объяснять сборы некоторых фильмов, возможно, мне придется так же объяснять сборы и этого фильма. У любого зарубежного фильма процент посещаемости резко повышается сегодня. Но надо признать, что сборы всегда говорят сами за себя, это все-таки главный показатель успеха, несмотря на качество фильма», - отметил он.
Баженов также назвал главные зарубежные кинопремьеры уходящего года.
«Главным релизом 2026 года для меня стала новая «Обитель зла», а в плане важности для кинематографа, конечно, нужно выделить «Одиссею», так как это очень масштабный проект», - добавил он.
Ранее член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев сказал НСН, что фильм «Голодные игры: Рассвет жатвы» может войти в топ-5 кинолент по сборам в российском прокате по итогам года, но он вряд ли обойдет новогоднюю череду сказок.
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