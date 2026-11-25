Желтый уровень погодной опасности в московском регионе будет действовать из-за снегопада до конца суток Около 60% месячной нормы осадков выпало в Подмосковье за минувшие сутки Коммунальные службы Москвы устраняют последствия сильного ночного снегопада Московская железная дорога переведена на усиленный режим работы в связи со снегопадом Несколько рейсов были задержаны минувшей ночью на вылет из аэропорта Внуково Загруженность столичных дорог этим вечером может достичь 9 баллов