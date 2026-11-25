Над регионами России сбили 305 украинских БПЛА
Дежурные силы ПВО за прошедшую ночь нейтрализовали над территорией России более 300 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны.
Всего военные уничтожили 305 БПЛА, пишет RT.
Дроны ликвидировали над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Пензенской, Ростовской областями, а также в Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Ульяновской областях и Краснодарском крае.
Ранее власти Самарской области сообщили, что над регионом сбили более 145 украинских беспилотников, напоминает Ura.ru.
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