ВСУ предприняли попытку захвата Запорожской АЭС после приезда миссии МАГАТЭ

Известно, что десант примерно из 250 человек из числа сил специальных операций и иностранных наемников на двух группах катеров и лодок в количестве 42 единиц «осуществили попытку высадки на побережье Каховского водохранилища в районе Энергодара и Днепрорудного» пишет Газета.ru.

По данным российского военного ведомства, четыре Су-30 и два вертолета Ка-52 воздушно-космических сил РФ уничтожили 20 лодок и катеров.

Отмечается, что уцелевший десант ушел в направлении украинского берега.

Ранее стало известно, что шесть специалистов МАГАТЭ из 15 прибывших на станции останутся для дальнейшего мониторинга ситуации.

