ВСУ предприняли попытку захвата Запорожской АЭС после приезда миссии МАГАТЭ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 2 сентября совершили попытку захватить Запорожскую АЭС. Об этом заявили в Минобороны РФ.

МАГАТЭ представит доклад по обстановке на Запорожской АЭС на следующей неделе

Известно, что десант примерно из 250 человек из числа сил специальных операций и иностранных наемников на двух группах катеров и лодок в количестве 42 единиц «осуществили попытку высадки на побережье Каховского водохранилища в районе Энергодара и Днепрорудного» пишет Газета.ru.

По данным российского военного ведомства, четыре Су-30 и два вертолета Ка-52 воздушно-космических сил РФ уничтожили 20 лодок и катеров.

Отмечается, что уцелевший десант ушел в направлении украинского берега.

Ранее стало известно, что шесть специалистов МАГАТЭ из 15 прибывших на станции останутся для дальнейшего мониторинга ситуации.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:Минобороны РФРоссияУкраинаДесантникиАЭС
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