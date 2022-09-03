ВСУ предприняли попытку захвата Запорожской АЭС после приезда миссии МАГАТЭ
Вооруженные силы Украины (ВСУ) 2 сентября совершили попытку захватить Запорожскую АЭС. Об этом заявили в Минобороны РФ.
Известно, что десант примерно из 250 человек из числа сил специальных операций и иностранных наемников на двух группах катеров и лодок в количестве 42 единиц «осуществили попытку высадки на побережье Каховского водохранилища в районе Энергодара и Днепрорудного» пишет Газета.ru.
По данным российского военного ведомства, четыре Су-30 и два вертолета Ка-52 воздушно-космических сил РФ уничтожили 20 лодок и катеров.
Отмечается, что уцелевший десант ушел в направлении украинского берега.
Ранее стало известно, что шесть специалистов МАГАТЭ из 15 прибывших на станции останутся для дальнейшего мониторинга ситуации.
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