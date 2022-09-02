Рогов: Киев пытался внедрить шпионов в миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

«Украинские спецслужбы по приказу [президента Украины Владимира] Зеленского пытались внедрить в делегацию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС своих шпионов и диверсантов, работающих под журналистским прикрытием», — сообщил Рогов в беседе с РИА Новости.

Чиновник отметил, что замысел Киева был своевременно раскрыт, пишет RT. По словам Рогова, «шпионы и диверсанты» не проникли на территорию ЗАЭС.

Миссия МАГАТЭ прибыла на атомную электростанцию накануне. Специалисты проводят необходимую деятельность в области ядерной безопасности и гарантий, пишет «Свободная пресса».

