Рогов: Киев пытался внедрить шпионов в миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
Украина пыталась включить своих шпионов в делегацию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Украинские спецслужбы по приказу [президента Украины Владимира] Зеленского пытались внедрить в делегацию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС своих шпионов и диверсантов, работающих под журналистским прикрытием», — сообщил Рогов в беседе с РИА Новости.
Чиновник отметил, что замысел Киева был своевременно раскрыт, пишет RT. По словам Рогова, «шпионы и диверсанты» не проникли на территорию ЗАЭС.
Миссия МАГАТЭ прибыла на атомную электростанцию накануне. Специалисты проводят необходимую деятельность в области ядерной безопасности и гарантий, пишет «Свободная пресса».
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