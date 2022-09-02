Рогов: Киев пытался внедрить шпионов в миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Украина пыталась включить своих шпионов в делегацию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

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«Украинские спецслужбы по приказу [президента Украины Владимира] Зеленского пытались внедрить в делегацию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС своих шпионов и диверсантов, работающих под журналистским прикрытием», — сообщил Рогов в беседе с РИА Новости.

Чиновник отметил, что замысел Киева был своевременно раскрыт, пишет RT. По словам Рогова, «шпионы и диверсанты» не проникли на территорию ЗАЭС.

Миссия МАГАТЭ прибыла на атомную электростанцию накануне. Специалисты проводят необходимую деятельность в области ядерной безопасности и гарантий, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
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