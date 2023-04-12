«Отвлекающий маневр»: Украина заговорила о переносе контрнаступления ВСУ на лето
Киев считает, что к наступлению нужно быть готовыми на 100%. При этом в ДНР говорят, что у ВСУ нет резервов для наступления, а эксперты призывают Зеленского «проглотить гордость» и пойти на переговоры.
Контрнаступление Украины может начаться летом, Киев не чувствует давления со стороны западных «друзей и партнеров». Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
«Мы не чувствуем давления со стороны наших друзей и партнеров в связи с началом наступления... Все наши друзья и партнеры прекрасно понимают, что для того, чтобы перейти в контрнаступление, нужно быть готовым к этому на 100, а то и больше процентов», - сказал Шмыгаль в интервью газете Hill. Он дал понять, что Киеву пока не хватает артиллерии, боеприпасов, ракет и танков, также нужны истребители.
Так, 11 апреля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов в интервью телеканалу ARD заявил, что Киев примет решение о начале контрнаступления «в самый последний момент». При этом советник врио главы ДНР Ян Гагин отмечал, что Украина не обладает на сегодняшний день достаточными резервами на линии боевого соприкосновения для успеха в контрнаступлении.
Однако основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 9 апреля сообщил, что Украина подготовила для контрнаступления порядка 200-400 тысяч человек. По его словам, недооценивать такую численность личного состава нельзя.
Таким образом, Украина концентрирует все возможные силы для контрнаступления. На этой неделе агентство Reuters сообщало, что Киев подготовил восемь штурмовых бригад «Гвардии наступления». Киевские, западные военные эксперты и политики неоднократно называли одним из направлений удара Запорожскую область с целью выйти к побережью Азовского моря, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым.
На этом фоне Евгений Пригожин говорил о планах ВСУ наступать на четырех направлениях — на Белгород, на линию Сватово-Кременная, на Артемовск (Бахмут) и на юг в сторону Крыма. По его словам, наступление весны, теплая и сухая погода способствуют применению украинскими войсками тяжелой техники, поставляемой блоком НАТО. Основатель ЧВК «Вагнер» также предположил, что в первую очередь украинские войска попытаются выйти под Белгород, чтобы сделать его «разменной картой» для давления на Россию.
В свою очередь председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявлял в интервью НСН, что первыми предвестниками масштабного наступления ВСУ станут массированные удары управляемыми снарядами высокой точности из РСЗО HIMARS и из М777. По его словам, бить украинская армия будет прежде всего по центрам принятия решений — штабам.
«Также ВСУ будут нарушать логистику, поскольку для армии невероятно важны своевременность доставки и обеспечение военнослужащих всеми необходимыми боеприпасами, ГСМ и так далее. Затем, скорее всего, украинские бойцы будут использовать по максимуму дроны-камикадзе с технологией “FPV дрон”. Сейчас такие беспилотники массово накоплены, идет обучение боевиков ВСУ работе с ними. Тактико-технические характеристики БПЛА, дальность и объем взрывчатки, которые они могут нести, разнятся, но они вполне могут уничтожать технику, боеприпасы, места расположения или скопления живой силы», — говорил Рогов.
Со своей стороны, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в интервью НСН также отмечал, что ВСУ могут начать контрнаступление с трех-четырех направлений. Он выразил уверенность, что некоторые удары будут отвлекающими, а другие – основными.
«Фактор для наступления – это когда они накопят силы и средства для того, чтобы произвести контрнаступательные действия приблизительно такие, как они осуществили на Купянском направлении. Но сразу хочу отметить, что они теперь прекрасно понимают, что те проблемы, которые были у российской армии, почти решены. Такое наступление, которое они провернули на этом направлении, уже невозможно. Возможно, будут удары сразу на трех-четырех направлениях. Некоторые будут отвлекающие, а какие-то будут основные. Подозреваю, что даже в Киеве не знают замысла генералов НАТО», - сказал Марочко.
А экс-министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) в разговоре с НСН заявлял, что даже если ВСУ в ходе наступления прорвут фронт, то они не смогут успешно наступать в Донбассе и Сватово. Кроме того, Стрелков уверен, что основной удар Украина может нанести на участке фронта от Волновахского направления до Днепра.
«Вопрос в том, что будет дальше: если они будут наступать на Донбассе в густой застройке, то глубокого прорыва они вряд ли достигнут. Если они будут наступать на Сватово, то их ждет сильно пересеченная местность, которая будет тормозить продвижение. Предполагаю, что основной удар они нанесут на участке фронта от Волновахского направления до Днепра. Вспомогательный удар они могут нанести путем десантирования частей и подразделений через Днепр в районе Каховки», - говорил он.
Между тем самые ожесточенные бои по-прежнему идут в Артемовске. Бельгийский журналист Ян Хумин, посетивший город, 12 апреля сообщил, что украинские военные не понимают, зачем они воюют в Артемовске. Хумин описал настроение украинских военных как «напряженное, сосредоточенное и обеспокоенное».
«Только две оставшиеся дороги соединяют почти окруженный город с остальной территорией, контролируемой украинцами. Да и в самом городе русские продвигаются вперед улица за улицей. Русские медленно, но верно выигрывают битву за Бахмут», - отметил он.
На фоне происходящего обозреватель South China Morning Post Дэниел Ковани заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен согласиться на мирное урегулирование конфликта на Украине, «пока он еще хоть что-то решает». Ковани отметил, что Зеленскому необходимо «проглотить свою гордость». В статье также говорится, что у украинских военных заканчиваются снаряды, а производственные мощности Запада не позволяют обеспечивать необходимую степень военной помощи.
Ранее экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что контрнаступление ВСУ обернется огромными потерями, если Запад не поставит Киеву дальнобойные орудия. При этом чешский президент Петр Павел говорил, что у Украины будет только одна попытка начать крупное контрнаступление в этом году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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