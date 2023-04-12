«Отвлекающий маневр»: Украина заговорила о переносе контрнаступления ВСУ на лето

В свою очередь председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявлял в интервью НСН, что первыми предвестниками масштабного наступления ВСУ станут массированные удары управляемыми снарядами высокой точности из РСЗО HIMARS и из М777. По его словам, бить украинская армия будет прежде всего по центрам принятия решений — штабам.

«Также ВСУ будут нарушать логистику, поскольку для армии невероятно важны своевременность доставки и обеспечение военнослужащих всеми необходимыми боеприпасами, ГСМ и так далее. Затем, скорее всего, украинские бойцы будут использовать по максимуму дроны-камикадзе с технологией “FPV дрон”. Сейчас такие беспилотники массово накоплены, идет обучение боевиков ВСУ работе с ними. Тактико-технические характеристики БПЛА, дальность и объем взрывчатки, которые они могут нести, разнятся, но они вполне могут уничтожать технику, боеприпасы, места расположения или скопления живой силы», — говорил Рогов.

Со своей стороны, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в интервью НСН также отмечал, что ВСУ могут начать контрнаступление с трех-четырех направлений. Он выразил уверенность, что некоторые удары будут отвлекающими, а другие – основными.

«Фактор для наступления – это когда они накопят силы и средства для того, чтобы произвести контрнаступательные действия приблизительно такие, как они осуществили на Купянском направлении. Но сразу хочу отметить, что они теперь прекрасно понимают, что те проблемы, которые были у российской армии, почти решены. Такое наступление, которое они провернули на этом направлении, уже невозможно. Возможно, будут удары сразу на трех-четырех направлениях. Некоторые будут отвлекающие, а какие-то будут основные. Подозреваю, что даже в Киеве не знают замысла генералов НАТО», - сказал Марочко.