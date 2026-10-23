Американская торговая палата в РФ: Ведутся переговоры по восстановлению «Северных потоков»
Ведутся переговоры по восстановлению газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», сообщают «Известия» со ссылкой на заявление главы Американской торговой палаты в России (AmCham Russia) Роберта Эйджи.
«Этот вопрос находится в стадии переговоров», - заявил он. Отмечается, что для восстановления требуется согласие властей Германии и официальное одобрение со стороны США. Эйджи указал, что от Берлина пока не поступало ответа.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что канцлер Германии Фридрих Мерц отказался восстанавливать газопроводы «Северный поток», несмотря на рост цен на электроэнергию в три-четыре раза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Госдуме прокомментировали замену продуктов на еду с 3D-принтеров
- Американская торговая палата в РФ: Ведутся переговоры по восстановлению «Северных потоков»
- В Госдуме заявили, что российские сайты защищены от уязвимостей в PHP
- Трамп: Доступ Украины к Starshield восстановлен
- Экс-депутат Рады назвал причину провала стамбульских переговоров
- Выигрыш в споре с другом облагается НДФЛ
- Путин: Русские и украинцы — один народ
- 16 человек погибли из-за землетрясения в 7 балов в Китае
- Путин считает разговоры в ЕС о начале подготовки войны с РФ шизофренией
- СМИ: Страны Персидского залива обошли РФ по поставкам нефти в Индию