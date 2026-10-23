Американская торговая палата в РФ: Ведутся переговоры по восстановлению «Северных потоков»

«Этот вопрос находится в стадии переговоров», - заявил он. Отмечается, что для восстановления требуется согласие властей Германии и официальное одобрение со стороны США. Эйджи указал, что от Берлина пока не поступало ответа.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что канцлер Германии Фридрих Мерц отказался восстанавливать газопроводы «Северный поток», несмотря на рост цен на электроэнергию в три-четыре раза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

