Марочко: ВСУ распространяют дезинформацию о наступлении
Украинские подразделения устроили «радиоигру» и распространяют на разных радиочастотах информацию о готовящемся наступлении. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Как отметил офицер, ВСУ пытаются ввести в заблуждение разведку в зоне ответственности 2-го армейского корпуса Вооруженных сил РФ.
«На различных радиочастотах от украинских боевиков проходят ложные сообщения о действиях наступательного характера либо о готовящихся ударах по неподтвержденным координатам целей», — рассказал Марочко ТАСС.
Подполковник в отставке добавил, что подобная «радиоигра» происходит два-три раза в день, отмечает «Свободная пресса».
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов усомнился, что ВСУ смогут в ближайшие дни начать наступление в Запорожской области из-за погодных условий, напоминает RT.
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