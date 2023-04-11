Марочко: ВСУ распространяют дезинформацию о наступлении

Как отметил офицер, ВСУ пытаются ввести в заблуждение разведку в зоне ответственности 2-го армейского корпуса Вооруженных сил РФ.

«На различных радиочастотах от украинских боевиков проходят ложные сообщения о действиях наступательного характера либо о готовящихся ударах по неподтвержденным координатам целей», — рассказал Марочко ТАСС.

Подполковник в отставке добавил, что подобная «радиоигра» происходит два-три раза в день, отмечает «Свободная пресса».

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов усомнился, что ВСУ смогут в ближайшие дни начать наступление в Запорожской области из-за погодных условий, напоминает RT.

