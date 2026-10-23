В Госдуме прокомментировали замену продуктов на еду с 3D-принтеров
Напечатанные на пищевых 3D-принтерах искусственные продукты не смогут заменить натуральную пищу в России, в том числе дальневосточного лосося, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление члена комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Ольгу Степченко.
По ее словам, никакие принтеры и растительные имитации не смогут заменить настоящий, дикий лосось. Продажи инновационных продуктов питания требуют тщательной доработки. Это связано с тем, что безопасность пищевой продукции в России строго регулируется.
Депутат также выступила за корректировку названий на этикетках. Покупатели должны понимать, приобретают они натуральный продукт или искусственный аналог.
Сегодня пищевая 3D-печать используется для производства растительных аналогов мяса и рыбы за рубежом. В странах Европы продается филе «лосося» из грибного белка, а в США в продажу поступили растительные котлеты со вкусом лосося.
Ранее первый завод по производству искусственного мяса запустили в Китае, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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