В Госдуме прокомментировали замену продуктов на еду с 3D-принтеров

По ее словам, никакие принтеры и растительные имитации не смогут заменить настоящий, дикий лосось. Продажи инновационных продуктов питания требуют тщательной доработки. Это связано с тем, что безопасность пищевой продукции в России строго регулируется.

Депутат также выступила за корректировку названий на этикетках. Покупатели должны понимать, приобретают они натуральный продукт или искусственный аналог.

Сегодня пищевая 3D-печать используется для производства растительных аналогов мяса и рыбы за рубежом. В странах Европы продается филе «лосося» из грибного белка, а в США в продажу поступили растительные котлеты со вкусом лосося.

Ранее первый завод по производству искусственного мяса запустили в Китае, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

