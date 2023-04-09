В США прогнозируют поражение ВСУ даже при успешном наступлении
Вооруженные силы Украины потерпят крах даже при успешном наступлении, считает отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис. Его слова приводит издание 19FortyFive.
«В ходе наступления Украина израсходует последние оставшиеся силы для ведения боевых действий», — полагает Дэвис.
Он привел данные газеты The Washington Post, которые говорят о том, что Киев потерял большую часть обученных военных своей армии, сформированной до февраля 2022 года.
По мнению Дэвиса, мобилизационные резервы Украины также истощены, сообщает RT.
Ранее бывший советнике главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил на своем YouTube-канале, что российские противотанковые комплексы уничтожат бронетехнику ВСУ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru