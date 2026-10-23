Астрономы рассказали о пике звездопада Леониды
Метеорный поток Леониды достигнет пика своей мощности в ночь на 18 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на Московский планетарий.
Ожидается около 15 «падающих звезд» в час. Они будут зажигаться в небе рядом с яркими Юпитером и Марсом. Метеорный поток хорошо виден в обоих полушариях. Отличие звездопада этого года в том, что его будут сопровождать Юпитер и Марс.
Метеоры Леониды отличаются тем, что яркие и быстрые, их скорость достигает 71 км/с. Для того, чтобы увидеть астрономическое явление на ночном небе, нужно выбирать места вдали от городской засветки с чистым безоблачным небом.
Поток рожден остатками кометы 55P/Темпеля-Туттля. 17 ноября 1966 года на Земле наблюдался самый мощный звездопад Леониды, когда в небе насчитывалось до 10 тыс. метеоров в час (2-3 вспышки в секунду).
Ранее россияне смогли увидеть метеорный поток Ориониды, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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