Астрономы рассказали о пике звездопада Леониды

Ожидается около 15 «падающих звезд» в час. Они будут зажигаться в небе рядом с яркими Юпитером и Марсом. Метеорный поток хорошо виден в обоих полушариях. Отличие звездопада этого года в том, что его будут сопровождать Юпитер и Марс.

Метеоры Леониды отличаются тем, что яркие и быстрые, их скорость достигает 71 км/с. Для того, чтобы увидеть астрономическое явление на ночном небе, нужно выбирать места вдали от городской засветки с чистым безоблачным небом.

Поток рожден остатками кометы 55P/Темпеля-Туттля. 17 ноября 1966 года на Земле наблюдался самый мощный звездопад Леониды, когда в небе насчитывалось до 10 тыс. метеоров в час (2-3 вспышки в секунду).

Ранее россияне смогли увидеть метеорный поток Ориониды, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

