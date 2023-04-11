«Звездный час»: ЧВК «Вагнер» продвигается в Артемовске, ВС РФ давят оборону

Он отметил, что сил для успешного форсирования Днепра у ВСУ недостаточно. По словам Сальдо, в первую очередь это касается техники, вооружения, боеприпасов, а также средств обеспечения.

«Людей-то они нагнали достаточно. Провокации, даже крупные, на Днепре или в Лимане возможны, однако они обречены на провал», - добавил Сальдо.

Так, на прошлой неделе агентство Reuters сообщало, что Украина подготовила восемь штурмовых бригад «Гвардии наступления». При этом по оценке основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, ВСУ подготовили для контрнаступления 200–400 тысяч человек. По его словам, недооценивать это нельзя.

Тем временем ВСУ уже начали вести более активные действия на линии фронта. Начальник пресс-центра группировки сил «Восток» Александр Гордеев 9 апреля сообщил, что группировка пресекла попытку выхода мобильной огневой группы ВСУ к передовым позициям войск РФ на Запорожском направлении. Он отметил, что также был поражен опорный пункт украинских войск.

В свою очередь официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков 10 апреля сообщил, что на Южнодонецком и Запорожском направлениях было уничтожено 50 украинских солдат. Также была поражена техника ВСУ: боевая бронированная машина, два пикапа и артиллерийская установка «Гвоздика».