«Звездный час»: ЧВК «Вагнер» продвигается в Артемовске, ВС РФ давят оборону
ВСУ готовятся к форсированию Днепра в Херсонской области и пытаются прорваться к позициям ВС РФ на Запорожье. Между тем бойцы ЧВК «Вагнер» продвинулись в центральной части Артемовска и возобновили штурм у Хромового.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся к форсированию Днепра в Херсонской области, однако их попытки обречены на провал. Об этом заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
«На правом берегу Днепра подразделения врага маневрируют, меняют позиции и создают ложные, перебрасывается живая сила и техника, собираются плавсредства. Признаки подготовки к попытке переправы через Днепр и сокрытия этой подготовки имеются», - сказал Сальдо в интервью РИА Новости.
Он отметил, что сил для успешного форсирования Днепра у ВСУ недостаточно. По словам Сальдо, в первую очередь это касается техники, вооружения, боеприпасов, а также средств обеспечения.
«Людей-то они нагнали достаточно. Провокации, даже крупные, на Днепре или в Лимане возможны, однако они обречены на провал», - добавил Сальдо.
Так, на прошлой неделе агентство Reuters сообщало, что Украина подготовила восемь штурмовых бригад «Гвардии наступления». При этом по оценке основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, ВСУ подготовили для контрнаступления 200–400 тысяч человек. По его словам, недооценивать это нельзя.
Тем временем ВСУ уже начали вести более активные действия на линии фронта. Начальник пресс-центра группировки сил «Восток» Александр Гордеев 9 апреля сообщил, что группировка пресекла попытку выхода мобильной огневой группы ВСУ к передовым позициям войск РФ на Запорожском направлении. Он отметил, что также был поражен опорный пункт украинских войск.
В свою очередь официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков 10 апреля сообщил, что на Южнодонецком и Запорожском направлениях было уничтожено 50 украинских солдат. Также была поражена техника ВСУ: боевая бронированная машина, два пикапа и артиллерийская установка «Гвоздика».
Таким образом, российские войска успешно пресекают попытки ВСУ прорваться к своим позициям. При этом на Донецком направлении ВС РФ продвигаются вперед. Как сообщил военкор Семен Пегов 11 апреля, российские военные вели штурмовые действия в западной части Марьинки, в районе Северного, на южных подступах к Авдеевке, вблизи Бердычей и Керамика. По его словам, на последних двух участках им удалось продавить украинскую оборону.
Пегов также отметил, что в Артемовске (Бахмуте) при поддержке артиллерии бойцы ЧВК «Вагнер» смогли продвинуться в центральной и северной части города. Кроме того, после артобстрелов вагнеровцы возобновили штурмовые действия у Хромового и провели наземную атаку на Богдановку.
«На Луганском направлении подразделения Вооруженных Сил РФ продолжили наступление в Серебрянском лесном массиве и заняли несколько новых позиций. При поддержке артиллерии они атаковали в районе Торского, Ямполевки, Невского и Макеевки», - говорится в Telegram- канале WarGonzo.
Между тем врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире канала «Россия-24» 10 апреля заявил, что российские силы контролируют более 75% территории Артемовска. Он отметил, что пока рано говорить о полном взятии города под контроль, так как в западной части Артемовска идут ожесточенные бои. При этом он указал, что у бойцов ЧВК «Вагнер» получилось водрузить на здание администрации Артемовска флаг.
Многие эксперты едины во мнении, что ВСУ начнут весеннее контрнаступление сразу с нескольких направлений. Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в интервью НСН отмечал, что украинские войска могут начать наступление с трех-четырех направлений. По его словам, некоторые удары будут отвлекающими, а другие – основными.
«Они (Украина – ред. НСН) теперь прекрасно понимают, что те проблемы, которые были у российской армии, почти решены. Такое наступление, которое они провернули на этом направлении, уже невозможно. Возможно, будут удары сразу на трех-четырех направлениях. Некоторые будут отвлекающие, а какие-то будут основные. Для контрнаступления важен ряд факторов. Прежде всего, это благоприятные погодные условия, чтобы ушла распутица, стабильно была плюсовая температура без дождей», - говорил Марочко.
Со своей стороны, советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин 7 апреля заявлял, что в случае контрнаступления ВСУ в первые же часы понесут колоссальные потери. При этом он подчеркнул, что российские силы «готовы к любым раскладам».
«И наши ВКС будут готовы, и наши средства ПВО в том числе будут готовы. Надо понимать, что для какого-то контрнаступления противнику придется прежде всего выйти из зоны защиты своих ПВО, где мы сможем активно использовать свою авиацию. Это просто будет звездный час наших ВКС. Противник понесет в первые же часы, я думаю, колоссальные потери», - сказал Гагин в эфире телеканала «Россия 1».
Ранее чешский президент Петр Павел заявил, что у Украины будет только одна попытка начать крупное контрнаступление в этом году. На этом фоне экс-министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) в интервью «Радиоточке НСН» отмечал, что Украина может предпринять попытки атаковать российские приграничные территории накануне масштабного контрнаступления.
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