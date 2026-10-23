Россиян предупредили о штрафах за «лысую» зимнюю резину

Российские автовладельцы могут отделаться предупреждением, либо получить штраф в 500 рублей, если глубина протектора зимних шин составляет менее 4 мм, сообщает ТАСС.

Названы самые распространенные осенние ошибки водителей

В противном случае эксплуатация автомобиля запрещена. Все дело в том, что изношенный протектор покрышек хуже отводит воду и снежную кашу, снижает сцепление с дорогой и увеличивает риск потери управления машиной. Автомобилистам важно своевременно менять резину и перед началом зимнего сезона проверять ее состояние.

Незначительный мороз не означает устойчивой холодной погоды, а зимы становятся короче, поэтому спешить с заменой резины не стоит, рассказал НСН генеральный директор аккредитованного испытательного центра «Услугиавто» Юрий Пархоменко.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:АвтомобилиАвтомобилисты

Горячие новости

Все новости

партнеры