Трамп: Доступ Украины к Starshield восстановлен
Доступ Украины к системе спутниковой связи военного назначения Starshield восстановлен, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа.
По его словам, глава SpaceX Илон Маск вернул доступ. Так глава Белого дома прокомментировал сообщения, согласно которым, американский лидер миллиардера снять ограничения на использование на Украине Starshield.
Трамп подчеркнул, что не хочет комментировать эту тему, поскольку не имеет значения, обратился он к Маску или кто-либо другой.
Ранее Маск заявлял, что Starshield принадлежит американскому правительству и контролируется им, а любые ограничения по скорости или режимам использования устанавливает исключительно военный блок США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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