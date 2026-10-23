Трамп: Доступ Украины к Starshield восстановлен

По его словам, глава SpaceX Илон Маск вернул доступ. Так глава Белого дома прокомментировал сообщения, согласно которым, американский лидер миллиардера снять ограничения на использование на Украине Starshield.

Трамп подчеркнул, что не хочет комментировать эту тему, поскольку не имеет значения, обратился он к Маску или кто-либо другой.

Ранее Маск заявлял, что Starshield принадлежит американскому правительству и контролируется им, а любые ограничения по скорости или режимам использования устанавливает исключительно военный блок США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

