Путин: С Россией «лучше жить дружно»
Российский президент Владимир Путин заявил журналисту Павлу Зарубину, что с Россией «лучше жить дружно».
По словам главы государства, победить РФ на поле боя, как и нанести ей стратегическое поражение - невозможно. «И думаю, что люди, которые стремились к стратегическому поражению России, во все века, и сейчас такие люди, к сожалению, есть, осознают реалии жизни и поймут, что лучше жить дружно с Россией», - указал российский лидер.
Также, по словам Путина, русские и украинцы — один народ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В камчатской икре найдены стафилококк и плесень
- СМИ: Протесты в Евросоюзе с приближением зимы будут лишь нарастать
- Россиян предупредили о штрафах за «лысую» зимнюю резину
- Астрономы рассказали о пике звездопада Леониды
- Путин: С Россией «лучше жить дружно»
- В Госдуме прокомментировали замену продуктов на еду с 3D-принтеров
- Американская торговая палата в РФ: Ведутся переговоры по восстановлению «Северных потоков»
- В Госдуме заявили, что российские сайты защищены от уязвимостей в PHP
- Трамп: Доступ Украины к Starshield восстановлен
- Экс-депутат Рады назвал причину провала стамбульских переговоров