Путин: С Россией «лучше жить дружно»

Российский президент Владимир Путин заявил журналисту Павлу Зарубину, что с Россией «лучше жить дружно».

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По словам главы государства, победить РФ на поле боя, как и нанести ей стратегическое поражение - невозможно. «И думаю, что люди, которые стремились к стратегическому поражению России, во все века, и сейчас такие люди, к сожалению, есть, осознают реалии жизни и поймут, что лучше жить дружно с Россией», - указал российский лидер.

Также, по словам Путина, русские и украинцы — один народ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Владимир Смирнов
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