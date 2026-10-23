Путин: С Россией «лучше жить дружно»

По словам главы государства, победить РФ на поле боя, как и нанести ей стратегическое поражение - невозможно. «И думаю, что люди, которые стремились к стратегическому поражению России, во все века, и сейчас такие люди, к сожалению, есть, осознают реалии жизни и поймут, что лучше жить дружно с Россией», - указал российский лидер.

Также, по словам Путина, русские и украинцы — один народ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

