СМИ: Протесты в Евросоюзе с приближением зимы будут лишь нарастать

По данным издания, это связано с ростом роста стоимости жизни, цен на топливо и недовольства молодежи. В ближайшее время по всему Евросоюзу возможны новые всплески масштабных протестов. В Италии протесты водителей грузовиков из-за стоимости топлива привели к блокировке дорог и перебоям с поставками. В Греции тысячи студентов и преподавателей вышли на улицы – люди требуют увеличить финансирование образования и сделать жилье доступнее. В Испании массовые волнения связаны с жилищным кризисом.

Тем временем, во Франции после масштабных беспорядков власти готовятся к новым акциям, которые намечены на 24 октября. Газета отмечает, что во всех этих странах в ближайшие месяцы пройдут выборы, а экономические проблемы могут усилить общественное недовольство.

Ранее в Италии начались перебои с продуктами из-за протестов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

