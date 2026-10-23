Выигрыш в споре с другом облагается НДФЛ
Выигрыш в дружеском пари является доходом, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на юриста, руководителя Центра правопорядка в Москве Александра Хаминского.
По его словам, его необходимо задекларировать и заплатить налог. Все дело в том, что налоговый кодекс не устанавливает освобождения от НДФЛ для выигрышей в частных спорах, а выигранные деньги признаются доходом физического лица. При этом минимального порога, ниже которого выигрыш в споре не облагается налогом, в законе нет.
Эксперт указал, что если два частных лица поспорили на деньги, например, о результате футбольного матча, взыскать невыплаченный выигрыш через суд, как правило, нельзя. При этом можно зафиксировать предмет спора, сумму и условия определения победителя. Такой документ поможет подтвердить обстоятельства договоренности, а расписка передачу денег.
Ранее в Минфине предложили облагать проценты по вкладам НДФЛ до 22%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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