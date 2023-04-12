Премьер-министр Украины заявил о переносе контрнаступления ВСУ

Киев может перенести контрнаступление на лето, заявил в интервью газете The Hill премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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По его словам, Запад не давит на Киев по срокам контрнаступления. Армия должна быть полностью готова для активных действий, сказал глава правительства.

Шмыгаль считает, что для наступления Украине требуется дополнительная военная помощь. Политик попросил западные страны направить Киеву больше танков и ракет, а также начать поставки истребителей.

По данным портала Niezależny Dziennik Polityczny, президент Владимир Зеленский опасается провала армии и готов обменять западные территории Украины на помощь Польши, передает «Радиоточка НСН».

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