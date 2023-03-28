«Отвлекающие удары»: В ЛНР допустили контрнаступление ВСУ с четырех направлений

Ранее экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что контрнаступление ВСУ обернется огромными потерями, если Запад не поставит Киеву дальнобойные орудия. При этом немецкая газета Bild писала, что Украина готовится к наступательным действиям в Луганске и Запорожье с целью отрезать российским силам наземное сообщение с Крымом. Андрей Марочко отметил, что Киев пока продолжает накапливать силы и средства для наступления.

«Фактор для наступления – это когда они накопят силы и средства для того, чтобы произвести контрнаступательные действия приблизительно такие, как они осуществили на Купянском направлении. Но сразу хочу отметить, что они теперь прекрасно понимают, что те проблемы, которые были у российской армии, почти решены. Такое наступление, которое они провернули на этом направлении, уже невозможно. Возможно, будут удары сразу на трех-четырех направлениях. Некоторые будут отвлекающие, а какие-то будут основные. Подозреваю, что даже в Киеве не знают замысла генералов НАТО», - сказал Марочко.

Он отметил, что для начала наступления ВСУ также должна до конца уйти распутица и установиться плюсовая температура без дождей. По словам Марочко, у Киева на вооружении находится бронетехника, которая не предусмотрена для черноземов.