«Отвлекающие удары»: В ЛНР допустили контрнаступление ВСУ с четырех направлений

Для начала наступления ВСУ должна до конца уйти распутица и установиться плюсовая температура без дождей, отметил в эфире НСН Андрей Марочко. 

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут начать контрнаступление с трех-четырех направлений, заявил подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко в разговоре с НСН. По его словам, некоторые удары будут отвлекающими, а другие – основными.

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Ранее экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что контрнаступление ВСУ обернется огромными потерями, если Запад не поставит Киеву дальнобойные орудия. При этом немецкая газета Bild писала, что Украина готовится к наступательным действиям в Луганске и Запорожье с целью отрезать российским силам наземное сообщение с Крымом. Андрей Марочко отметил, что Киев пока продолжает накапливать силы и средства для наступления.

«Фактор для наступления – это когда они накопят силы и средства для того, чтобы произвести контрнаступательные действия приблизительно такие, как они осуществили на Купянском направлении. Но сразу хочу отметить, что они теперь прекрасно понимают, что те проблемы, которые были у российской армии, почти решены. Такое наступление, которое они провернули на этом направлении, уже невозможно. Возможно, будут удары сразу на трех-четырех направлениях. Некоторые будут отвлекающие, а какие-то будут основные. Подозреваю, что даже в Киеве не знают замысла генералов НАТО», - сказал Марочко.

Он отметил, что для начала наступления ВСУ также должна до конца уйти распутица и установиться плюсовая температура без дождей. По словам Марочко, у Киева на вооружении находится бронетехника, которая не предусмотрена для черноземов.

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«Касаемо сроков так называемого контрнаступления, то все будет зависеть от Вашингтона. Какие указания даст Белый дом, такие и выполнит украинское командование. Для контрнаступления важен ряд факторов. Прежде всего, это благоприятные погодные условия, чтобы ушла распутица, стабильно была плюсовая температура без дождей. Тогда появятся те участки и направления, которые могут быть использованы украинскими боевиками для наступления. У них очень тяжелая бронетехника, которая не сильно предусмотрена для наших черноземов», - резюмировал Марочко.

Ранее чешский президент Петр Павел заявил, что у Украины будет только одна попытка начать крупное контрнаступление в этом году. На этом фоне экс-министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) в разговоре с НСН отмечал, что Украина может предпринять попытки атаковать российские приграничные территории накануне масштабного контрнаступления.

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ФОТО: Министерство обороны Украины
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