Bild: украинские военные не понимают, зачем сражаются в Артемовске

Корреспондент напомнил, что город почти окружен российскими силами. Подразделения РФ могут полностью занять Артемовск в ближайшее время, полагает он.

По словам Хумина, украинские военные считают дальнейшее сопротивление бессмысленным. Бойцы задаются вопросом, зачем они продолжают сражаться, рассказал журналист.

Врио главы ДНР Денис Пушилин 11 апреля заявил, что российские силы взяли под контроль все административные здания Артемовска.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 3 апреля сообщил о поднятии флага России над зданием администрации города. Он отметил, что Артемовск «юридически взят», передает «Радиоточка НСН».

