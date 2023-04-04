«Будут бить по штабам»: Рогов описал, как начнётся наступление ВСУ
Киевский режим пытается посеять панику среди мирного населения, однако бояться украинскую власть не стоит, сказал в эфире НСН Владимир Рогов.
ВСУ начнут наступление массированными ударами по штабам из управляемых снарядов высокой точности, затем они планируют нарушить логистические цепочки. Об этом в интервью НСН заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Ранее Рогов заявлял агентству ТАСС, что увеличение числа ударов ВСУ по Мелитополю вызвано потребностью разведать обстановку для подготовки наступления на Запорожском направлении. В беседе с НСН председатель движения «Мы вместе с Россией» уточнил, как именно могут действовать украинские войска.
«Первым предвестником большого наступления будут массированные удары управляемыми снарядами высокой точности из РСЗО HIMARS и из М777 с взрывателями М379 с точностью до пары метров. Конечно, удары будут наносить не просто по российским оборонительным сооружениям и по линии боевого соприкосновения, а прежде всего по штабам, по центрам принятия решений. Также ВСУ будут нарушать логистику, поскольку для армии невероятно важны своевременность доставки и обеспечение военнослужащих всеми необходимыми боеприпасами, ГСМ и так далее. Затем, скорее всего, украинские бойцы будут использовать по максимуму дроны-камикадзе с технологией “FPV дрон”. Сейчас такие беспилотники массово накоплены, идет обучение боевиков ВСУ работе с ними. Тактико-технические характеристики БПЛА, дальность и объем взрывчатки, которые они могут нести, разнятся, но они вполне могут уничтожать технику, боеприпасы, места расположения или скопления живой силы», — сказал Рогов.
По словам собеседника НСН, Россия проводит ответные массированные атаки.
«Особо не освещалось в прессе яркое и успешное мероприятие 22 марта на Запорожском направлении. Тогда была получена подтвержденная информация, что 23-24 марта боевики ВСУ собирались начать массированное наступление на Запорожском направлении. Были выбраны именно эти даты, поскольку 23-24 марта был большой саммит Евросоюза, на котором выделялись очередные деньги режиму Зеленского. Однако вечером 22 марта на протяжении четырех часов российские ВКС из тяжелой артиллерии и из РСЗО отрабатывали в районе Орехова не просто позиции боевиков, а склады. Было уничтожено большое количество техники и живой силы противника. Это изменило планы ВСУ по наступлению на Запорожском направлении», — добавил он.
По словам Рогова, украинская власть пытается посеять панику среди местных жителей.
«Все сильнее сгущаются краски, звучат призывы со стороны киевского режима к местным жителям покидать свои дома. Цель таких действий — посеять панику и непонимание, как действовать дальше. Например, призвали срочно эвакуироваться жителей Мелитополя. Но отмечу, что не так страшен Зеленский, как он пытается себя изобразить. Вряд ли киевская власть полностью блефует, но она действует с позиции профессиональных пиарщиков и знатоков человеческой психологии. Зеленский понимает: испуганный человек менее эффективен в действии. Страха у нас нет, есть осознание необходимости освободить от фашистской мерзости южнорусские земли», — добавил председатель движения «Мы вместе с Россией».
В заключение собеседник НСН рассказал о гуманитарной помощи, которую оказывают жители Запорожской области российским солдатам.
«Мы обеспечили поставку десяти снайперских комплексов большой дальности (1200 метров) отечественного производства. Деньги на них собрали жители Запорожской области, а также мои друзья, знакомые и партнеры по бизнесу. Кроме того, я выступил с инициативой “Дронобойка в каждую роту”. Нужно обеспечить каждую роту антидроновым ружьем, которое обеспечит безопасность личного состава, существенно снизит эффективность беспилотной авиации противника и сохранит сотни жизней наших защитников. Сейчас эти антидроновые ружья десятками ежедневно поступают на Запорожское направление, помимо этого, несколько десятков единиц такого оружия сейчас находятся в производстве», — подытожил он.
Ранее Рогов заявил, что Зеленскому надо готовиться к плану «Б», то есть бегству из страны.
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