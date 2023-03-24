«Шокируют весь мир?»: Пригожин предупредил о планах ВСУ атаковать Белгород и пойти к Крыму
Глава ЧВК «Вагнер» назвал четыре направления, на которых Украина планирует наступать. В Киеве также «намекают» на масштабное контрнаступление уже в апреле.
Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предупредил о планирующемся наступлении Украины на Белгород. Накануне он записал большой комментарий для журналистов о ситуации вокруг Артемовска (Бахмута) и в целом на фронте.
Пригожин рассказал о планах ВСУ наступать на четырех направлениях – на Белгород, на линию Сватово-Кременная, на Артемовск и на юг в сторону Крыма. По его данным, украинская армия собирает резервы для такого масштабного наступления, у ВСУ есть резерв в 200 тысяч человек.
«Наступает весна. Почва сохнет, ветер дует, температура +15..+18 градусов, так что всё располагает к тому, чтобы начать ездить по полям на тяжёлой технике. Украинцы получили очень большое количество различной натовской техники – танки, бронемашины… И подготовили резервов порядка 200 тысяч человек. Что будут делать украинцы? Они будут эти резервы концентрировать в различных местах. У них будет несколько задач. Если с севера на юг, первый вероятный удар, который они постараются нанести – постараются выйти под Белгород, чтобы он стал разменной картой для давления на РФ», - объяснил он.
Бизнесмен призвал укреплять белгородскую границу, чтобы она была «фактически непроницаема», выразив надежду, что так оно и есть.
По его мнению, прорывом к Бердянску и Мелитополю ВСУ попытаются блокировать Крым, в том числе - «разобраться с Крымским мостом».
О том, что Украина может предпринять попытки атаковать российские приграничные территории накануне масштабного контрнаступления, ранее в беседе с НСН заявил экс-министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков).
«Противник может предпринять наступательные отвлекающие операции в направлении непосредственно территорий РФ, территорий Белгородской, Курской, Брянской областей. Вряд ли это будут серьезные наступательные операции с целью глубоких ударов на нашу территорию, скорее, для сковывания наших войск перед своим большим наступлением. Чтобы наши силы были брошены на ликвидацию прорыва», - говорил он.
Военные эксперты предрекали масштабное контрнаступление Украины именно весной, теперь специалисты оценивают конкретные планы и возможности Киева для маневра. Накануне советник главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного, американский ветеран боевых действий Дэн Райс заявил, что «Украина готовит мощное контрнаступление, которое шокирует весь мир». Его слова передают украинские СМИ.
По его словам, украинские военные выберут более благоприятное время для наступления, чем российские силы, «мощное контрнаступление Украины» он предрек этой весной.
Днем ранее командующий украинскими Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что Киев скоро может перейти в наступление в районе Артемовска.
Как отметил военный, основные силы РФ на этом направлении — бойцы частной военной компании «Вагнер». «Не щадя ничего, они теряют значительные силы и выдыхаются. Совсем скоро мы воспользуемся этой возможностью»,— написал он в своем Telegram-канале.
Так, 20 марта основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обратился к министру обороны Сергею Шойгу за поддержкой в районе Артемовска. По его словам, в конце марта – начале апреля Киев планирует начать широкомасштабное наступление с целью отрезать «вагнеровцев», которые сейчас контролируют 70% Артемовска, от основных сил ВС РФ.
В конце своего официального письма Пригожин также говорит, что представляет «замысел противника и предложение по противодействию в закрытом приложении».
21 марта военный эксперт Борис Рожин рассказал о текущей ситуации на Артемовском направлении. По его данным, к северо-западу от города продолжаются бои за Орехово-Васильевку и Богдановку, оба поселка пока что удерживаются противником.
«Хромово пока также удерживается противником, в т.ч. за счет подкреплений, снятых с Харьковского направления. К югу от города продолжаются бои на ближних подступах к Красному и к западу от Клещеевки и Курдюмовки. Нашим пока не удается по-серьезному зайти в Красное, а противнику, в свою очередь, не удается отбросить наших от Красного, чтобы разблокировать дорогу», - приводит его слова Telegram-канал «Vоенкор Котенок».
Также военный эксперт отметил, что в самом городе также продолжаются бои, темпы продвижения «невысокие», группировка противника в Артемовске достигает 15 тысяч человек, а общая численность на Артемовском направлении — 75-80 тысяч человек, также ВСУ перебрасывают в город резервы.
При этом военные аналитики отмечают, что наступление Киева более вероятно на других направлениях, где у них больше шансов применить западную технику.
Экс-министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) в разговоре с НСН неоднократно предупреждал о том, что Киев может атаковать на Запорожском направлении.
«Предполагаю, что противник почти наверняка нанесет удар на южном фронте, для него это наиболее важное и удобное направление. Я думаю, они будут наступать на Запорожском направлении. На этом фронте они могут более эффективно задействовать технику, которую получают. На Донбассе наступление фактически исключено, городская застройка переведет наступательную операцию в городские бои. Наступление под Харьковом возможно, но скорее как отвлекающий маневр. Там удар тоже нельзя исключать», - объяснял он.
О подготовке Киева к атакующим действиям на южном направлении неоднократно заявлял и член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. 24 марта он сообщил в беседе с РИА Новости, что украинские войска готовят прорыв линии фронта в районе города Орехов Запорожской области . По его словам, наступление может начаться уже в ближайшие дни.
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