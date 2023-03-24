«Шокируют весь мир?»: Пригожин предупредил о планах ВСУ атаковать Белгород и пойти к Крыму

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предупредил о планирующемся наступлении Украины на Белгород. Накануне он записал большой комментарий для журналистов о ситуации вокруг Артемовска (Бахмута) и в целом на фронте.

Пригожин рассказал о планах ВСУ наступать на четырех направлениях – на Белгород, на линию Сватово-Кременная, на Артемовск и на юг в сторону Крыма. По его данным, украинская армия собирает резервы для такого масштабного наступления, у ВСУ есть резерв в 200 тысяч человек.

«Наступает весна. Почва сохнет, ветер дует, температура +15..+18 градусов, так что всё располагает к тому, чтобы начать ездить по полям на тяжёлой технике. Украинцы получили очень большое количество различной натовской техники – танки, бронемашины… И подготовили резервов порядка 200 тысяч человек. Что будут делать украинцы? Они будут эти резервы концентрировать в различных местах. У них будет несколько задач. Если с севера на юг, первый вероятный удар, который они постараются нанести – постараются выйти под Белгород, чтобы он стал разменной картой для давления на РФ», - объяснил он.

Бизнесмен призвал укреплять белгородскую границу, чтобы она была «фактически непроницаема», выразив надежду, что так оно и есть.

По его мнению, прорывом к Бердянску и Мелитополю ВСУ попытаются блокировать Крым, в том числе - «разобраться с Крымским мостом».