Экс-депутат Рады назвал причину провала стамбульских переговоров
Лидер Украины Владимир Зеленский обменял жизни своих сограждан на похвалы от законодательных органов Запада во время мирных переговоров в Стамбуле в 2022 году, сообщил изданию «Страна.ua». бывший депутат Верховной Рады Вадим Новинский.
Он указал на возможное влияние на президента со стороны бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и других зарубежных лидеров. Украинский лидер нашел удовольствие в том, чтобы быть героем для Запада. «Он был впечатлен аплодисментами, вниманием всего мира. Представьте: куда бы он ни приехал, его встречают как Папу Римского, он везде желанный гость», — указал Новинский.
При этом каждый пункт на переговорах по условиям завершения конфликта согласовывался с Зеленским, который в феврале 2022 он был согласен «на всё». «Даже не спорил ни по одному вопросу», - указал украинский миллиардер.
Ранее Новинский заявил, что после заключения соглашения между Москвой и Вашингтоном о поставках нефти и нефтепродуктов президенту Украины следует уйти в отставку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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