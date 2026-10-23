Он указал на возможное влияние на президента со стороны бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и других зарубежных лидеров. Украинский лидер нашел удовольствие в том, чтобы быть героем для Запада. «Он был впечатлен аплодисментами, вниманием всего мира. Представьте: куда бы он ни приехал, его встречают как Папу Римского, он везде желанный гость», — указал Новинский.

При этом каждый пункт на переговорах по условиям завершения конфликта согласовывался с Зеленским, который в феврале 2022 он был согласен «на всё». «Даже не спорил ни по одному вопросу», - указал украинский миллиардер.

Ранее Новинский заявил, что после заключения соглашения между Москвой и Вашингтоном о поставках нефти и нефтепродуктов президенту Украины следует уйти в отставку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

