Пригожин: Киев подготовил для контрнаступления 200 тысяч солдат

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что украинские войска подготовили для контрнаступления около 200 тысяч человек. Об этом предприниматель сказал в ходе встречи «Кибер Фронт Z».

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Основатель «Вагнера» отметил, что по некоторым оценкам численность группировки ВСУ еще больше - порядка 400 тысяч человек. Недооценивать противника нельзя, подчеркнул он.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что ВСУ «намерены быть сильными в бою». Говорить о планах Киева он не стал.

Украинская армия может провести контрнаступление по нескольким направлениям, сообщил «Радиоточке НСН» бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин). Наиболее опасным он назвал южное.

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ФОТО: скриншот с видео
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