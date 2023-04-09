Пригожин: Киев подготовил для контрнаступления 200 тысяч солдат
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что украинские войска подготовили для контрнаступления около 200 тысяч человек. Об этом предприниматель сказал в ходе встречи «Кибер Фронт Z».
Основатель «Вагнера» отметил, что по некоторым оценкам численность группировки ВСУ еще больше - порядка 400 тысяч человек. Недооценивать противника нельзя, подчеркнул он.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что ВСУ «намерены быть сильными в бою». Говорить о планах Киева он не стал.
Украинская армия может провести контрнаступление по нескольким направлениям, сообщил «Радиоточке НСН» бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин). Наиболее опасным он назвал южное.
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