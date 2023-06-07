«Наступление захлебнулось, войска смывает»: Кому выгоден подрыв Каховской ГЭС
Москва и Киев обвиняют друг друга в подрыве Каховской ГЭС, при этом военные говорят о неприятных последствиях для ВС РФ. Между тем эксперты и журналисты приводят все больше доводов о причастности Киева к ЧП.
Администрация Соединенных Штатов будет дальше продолжать оказывать помощь Украине. Об этом заявил американский лидер Джо Байден в ответ на просьбу прокомментировать разрушения на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС).
Перед заседанием правительства президента спросили, что он намерен сказать России в связи с разрушением дамбы Каховской ГЭС.
«Мы не уйдем. Мы собираемся помочь Украине», — сказал Байден.
Так, плотина Каховской ГЭС обрушилась утром 6 июня, после чего начался массовый сброс воды. Под угрозой затопления оказались прибрежные населенные пункты на правом и левом берегах Днепра. Началась эвакуация жителей.
Днем 6 июня президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в «подрыве конструкций изнутри» и назвал произошедшее терактом. В свою очередь глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что разрушение плотины будет обсуждаться на заседании Евросовета, он также возложил ответственность за разрушения на Россию.
При этом в России категорически отвергают обвинения в подрыве ГЭС. В администрации Херсонской области заявили, что разрушение плотины гидроэлектростанции стало последствием ночного удара Украины, предположительно, из реактивной системы залпового огня «Ольха» (украинский ракетный комплекс, разработанный на основе советской РСЗО «Смерч» - ред. НСН). По данным администрации Новой Каховки, за ночь из «Ольхи» по городу выпустили два снаряда.
«В результате обстрела получили частичные разрушения конструкции ГЭС, что привело в последующем к разрушению трех ее пролетов под давлением воды», — говорится в Telegram-канале администрации.
Между тем ряд российских экспертов отмечает, что Украина давно готовилась к разрушению Каховской ГЭС. По словам доктора технических наук, члена Общественного совета Министерства энергетики РФ Владимира Тетельмина, украинская сторона две недели назад начала сбрасывать на верхнем течении Днепра повышенное количество воды в Каховское водохранилище. Он отметил, что украинцы нарочно переполняли его, чтобы наводнение было масштабным.
«Наши специалисты еще недели две назад собирались отремонтировать затворы, когда украинцы стали на верхнем течении Днепра сбрасывать повышенное количество воды в Каховское водохранилище. Они, видимо, нарочито переполняли это водохранилище, с прицелом. Для того, чтобы произошло то, что мы видим сегодня. С прицелом взорвать, чтобы наводнение было максимально опасным и наносящим ущерб. Наши спецы пытались починить затворы, но украинцы их обстреливали. На правом берегу находятся нацисты, на левом – наши», - сказал эксперт в интервью НСН.
В свою очередь журналист The New York Times Кристиан Триберт опубликовал в Twitter спутниковые снимки плотины Каховской ГЭС от 28 мая и 5 июня. На них видно, что часть затворов пропускала больше воды, чем другие, как минимум неделю назад - вероятно, уже тогда им требовался ремонт. 5 июня поток воды усилился, на снимке видно разрушение части конструкции. Такие же фотографии опубликовали в Twitter журналисты Washington Post и Financial Times Эван Хилл и Кристофер Миллер.
На фоне разрушения ГЭС эксперты и военные говорят о неприятных последствиях для российских войск. Экс-министр обороны Донецкой народной республики Игорь Стрелков (Гиркин) в интервью НСН заявил, что если военные не успеют отойти на новые позиции, то вся техника будет затоплена, вследствие чего части будут небоеспособны.
«Противник смывает наши войска с левого берега Днепра. Где-то три четверти затопления придется на левый берег, поскольку он низинный. Нашим войскам, которые там расположены, приходится сейчас сниматься и отходить на новые позиции и высоты. Вся техника, которая попадет в зону затопления, будет выведена из строя на длительный срок... В первую очередь колесная, но и гусеничная. Там все утонет, части будут небоеспособны, если они не успеют перед приходом воды отойти», - сказал Стрелков.
Например, часть мин по берегам Днепра действительно смыло - они взрывались в воде.
Тем временем в Кремле считают, что Украина пошла на подрыв Каховской ГЭС из-за провалившегося наступления, которое началось 4 июня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 6 июня заявил, что ВСУ не добиваются поставленных целей.
«Эти наступательные действия захлебываются», - приводит РИА Новости слова Пескова.
Со своей стороны, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков тоже считает, что наступление украинских войск провалено. По его мнению, ВСУ решили осуществить план по взрыву на Каховской ГЭС, чтобы помешать российским военным форсировать Днепр.
«Наступление украинских войск терпит крах, ВСУ несут серьезные потери, в частности, уже уничтожено 44 танка. Украинское командование понимает, что Россия, возможно, приступит к форсированию Днепра или иным действиям. Поэтому украинская армия привела в действие этот план по взрыву на Каховской ГЭС», — сказал Сивков в интервью НСН.
Однако Киев не оставляет надежды на взятие утраченных территорий под контроль. Командующий украинскими объединенными силами Сергей Наев 6 июня заявил, что подтопление территорий после ЧП на Каховской ГЭС не помешает наступлению ВСУ.
«Есть соответствующие расчеты, которые известны военному командованию относительно ущерба, который может наступить вследствие разлива воды… Это не должно повредить нашему наступлению на тех направлениях, где может быть разлив воды», – заявил Наев агентству «Укринформ».
Так, врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале сообщил, что разрушение Каховской ГЭС не сильно скажется на ситуации в регионе. Вчера, 6 июня, он отмечал, что массовой эвакуации людей не потребуется. По данным главы Новокаховского городского округа Владимира Леонтьева, из прибрежных населенных пунктов Херсонской области эвакуировали порядка 900 человек.
Однако к вечеру 7 июня ситуация с затоплениями территорий стала хуже в городе Голая Пристань. Глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил, что уровень воды там резко вырос. По его словам, многих жителей приходится уговаривать собрать вещи и документы, потому что «люди не верят», что вода может подняться до крыш домов и даже выше.
«Вслед за Алешками к вечеру начала ухудшаться ситуация в Голой Пристани. Пойменные районы ушли под воду еще в светлое время, затем уровень затопления стал быстро расти», — написал он в своем Telegram-канале.
При этом в Telegram-канале администрации Новокаховского городского округа утром 7 июня сообщили, что уровень воды на затопленных ранее улицах Новой Каховки начал спадать. В оперштабе городского округа ТАСС уточнили, что вода спала на 35 миллиметров, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Рогов: ВСУ хотят перебросить крупную группировку на Запорожское направление
- Семь человек пропали без вести в окрестностях Новой Каховки
- В конгрессе США обвинили власти страны в глупости из-за поддержки Украины
- Ребенок погиб при пожаре в многоэтажном доме в Москве
- Американский журналист Карлсон: Украина может быть виновна в подрыве Каховской ГЭС
- В Новой Каховке начал спадать уровень воды на улицах
- Россия нанесла удар по позициям трех украинских бригад
- Во Владивостоке пропали два гражданина КНДР
- В Мариуполе нашли тело женщины с вырезанной свастикой
- Автоэксперт ожидает падение цен на китайские автомобили в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru