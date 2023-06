«Наступление захлебнулось, войска смывает»: Кому выгоден подрыв Каховской ГЭС

«Наши специалисты еще недели две назад собирались отремонтировать затворы, когда украинцы стали на верхнем течении Днепра сбрасывать повышенное количество воды в Каховское водохранилище. Они, видимо, нарочито переполняли это водохранилище, с прицелом. Для того, чтобы произошло то, что мы видим сегодня. С прицелом взорвать, чтобы наводнение было максимально опасным и наносящим ущерб. Наши спецы пытались починить затворы, но украинцы их обстреливали. На правом берегу находятся нацисты, на левом – наши», - сказал эксперт в интервью НСН.

В свою очередь журналист The New York Times Кристиан Триберт опубликовал в Twitter спутниковые снимки плотины Каховской ГЭС от 28 мая и 5 июня. На них видно, что часть затворов пропускала больше воды, чем другие, как минимум неделю назад - вероятно, уже тогда им требовался ремонт. 5 июня поток воды усилился, на снимке видно разрушение части конструкции. Такие же фотографии опубликовали в Twitter журналисты Washington Post и Financial Times Эван Хилл и Кристофер Миллер.

На фоне разрушения ГЭС эксперты и военные говорят о неприятных последствиях для российских войск. Экс-министр обороны Донецкой народной республики Игорь Стрелков (Гиркин) в интервью НСН заявил, что если военные не успеют отойти на новые позиции, то вся техника будет затоплена, вследствие чего части будут небоеспособны.

«Противник смывает наши войска с левого берега Днепра. Где-то три четверти затопления придется на левый берег, поскольку он низинный. Нашим войскам, которые там расположены, приходится сейчас сниматься и отходить на новые позиции и высоты. Вся техника, которая попадет в зону затопления, будет выведена из строя на длительный срок... В первую очередь колесная, но и гусеничная. Там все утонет, части будут небоеспособны, если они не успеют перед приходом воды отойти», - сказал Стрелков.

Например, часть мин по берегам Днепра действительно смыло - они взрывались в воде.

Тем временем в Кремле считают, что Украина пошла на подрыв Каховской ГЭС из-за провалившегося наступления, которое началось 4 июня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 6 июня заявил, что ВСУ не добиваются поставленных целей.