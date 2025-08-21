Китайские бренды комфортно себя чувствуют на российском автомобильном рынке, но они совершенно не занимаются развитием дилерских центров, это раздражает и покупателей, и государство, и бизнесменов, рассказал руководитель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев в эфире НСН.

В июле 2025 года в РФ было продано 61 442 китайских автомобилей, что на 18% меньше, чем за аналогичный период годом ранее (74 578 штук). По итогам первых семи месяцев реализовано 326 077 «китайцев» — на 27% меньше, чем в 2024-м (447 904 штук). В процентном отношении падение Haval составило 22%, Chery — 6%, Geely — 37%, Changan — 31%. Продажи Exeed обрушились на 40%, а Omoda — почти на 50%, сообщили аналитики «Автостат Инфо». Эксперт не увидел в этой тенденции охлаждение интереса россиян к китайским брендам, но нашел другую проблему.