«Терпение на исходе!»: Китайских автопроизводителей попросили разобраться с дилерами
Россияне продолжают покупать автомобили из Китая, но терпение к их недостаткам уже на исходе, заявил НСН Олег Мосеев.
Китайские бренды комфортно себя чувствуют на российском автомобильном рынке, но они совершенно не занимаются развитием дилерских центров, это раздражает и покупателей, и государство, и бизнесменов, рассказал руководитель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев в эфире НСН.
В июле 2025 года в РФ было продано 61 442 китайских автомобилей, что на 18% меньше, чем за аналогичный период годом ранее (74 578 штук). По итогам первых семи месяцев реализовано 326 077 «китайцев» — на 27% меньше, чем в 2024-м (447 904 штук). В процентном отношении падение Haval составило 22%, Chery — 6%, Geely — 37%, Changan — 31%. Продажи Exeed обрушились на 40%, а Omoda — почти на 50%, сообщили аналитики «Автостат Инфо». Эксперт не увидел в этой тенденции охлаждение интереса россиян к китайским брендам, но нашел другую проблему.
«Все дело в неправильных формулировках, которые не соответствуют действительности. У нас сократился рынок, поэтому говорить об охлаждении интереса к китайским моделям некорректно. Их доля в продажах стабильная, может даже подросла, учитывая, что "АвтоВАЗ" в июле провалился. А если сравнивать с прошлым годом, то падение есть абсолютно у всех, но в июле 2025 у брендов из Китая стабильный рост по сравнению с июнем. Что касается цен, то вряд ли они изменятся, могут пострадать только корпоративные клиенты, потому что у таксопарков практически не останется выбора, а компании могут захотеть заработать. С другой стороны, я считаю, что китайским фирмам пора менять свое отношение к дилерским центрам, а не заниматься ценами. Они работают безобразно, но у них не получится продолжать вести себя так, как они привыкли последние три года. У российского бизнеса терпение на исходе, как и у правительства», — подчеркнул он.
Дилерские центры китайских авто в России вызывают недовольство у потребителей из-за проблем с поставками запчастей, отсутствия четкой маркетинговой стратегии брендов, нестабильного качества автомобилей и неразвитой дилерской поддержки, а также из-за неадаптированности машин к российским условиям эксплуатации, в частности, к зиме. Об этом сообщают эксперты «АвтоMail».
Ранее Мосеев объяснил в эфире НСН спад интереса к электромобилям в России.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Терпение на исходе!»: Китайских автопроизводителей попросили разобраться с дилерами
- Собянин: В столице пройдет масштабная выставка об образе Москвы в искусстве
- Зеленский отказался выводить войска из Донбасса
- В России 328 вузов увеличили квоту для участников СВО
- Муж Блиновской подрался с таксистом
- В «Союзмультфильме» объяснили, почему Чебурашка круче Шрека и Микки Мауса
- ВС России освободили Александро-Шультино в ДНР
- Певец Брэндон Ховард представит США на «Интервидении»
- В Киеве заявили о готовности более трех стран отправить войска на Украину
- В Госдуме не захотели пускать мотоциклистов на выделенные полосы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru