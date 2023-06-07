Байден заявил, что США продолжат помогать Украине после разрушения дамбы Каховской ГЭС

Американская администрация намерена и дальше помогать Киеву в связи с разрушением дамбы Каховской ГЭС, сообщает РИА Новости.

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Президента спросили, что он намерен сказать Москве в связи с разрушением дамбы. «Мы не уйдем. Мы собираемся помочь Украине», — заявил глава государства.

Происшествие произошло в ночь на 6 июня. МИД России назвал разрушение ГЭС террористическим актом и обвинил в случившемся Украину, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео / соцсети
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