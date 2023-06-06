Украинский генерал Наев: Подтопление территории не помешает наступлению ВСУ

Подтопление территорий после ЧП на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) не помешает наступлению Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое заявление сделал командующий украинскими объединенными силами Сергей Наев агентству «Укринформ».

Власти заявили, что ремонт Каховской ГЭС сейчас невозможен

По его словам, существуют «соответствующие расчеты», которые известны военному командованию ВСУ относительно ущерба, который может наступить из-за разлива воды.

Ранее экс-министр обороны Донецкой народной республики Игорь Стрелков (Гиркин) в интервью НСН заявил, что разрушение Каховской ГЭС дает преимущества Вооруженным силам Украины. По его словам, ВСУ хотят отрезать Кинбурнскую косу от «большой земли» и попытаться захватить ее, также создаются условия для удачного форсирования Днепра, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Министерство обороны Украины
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