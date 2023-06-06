Украинский генерал Наев: Подтопление территории не помешает наступлению ВСУ
Подтопление территорий после ЧП на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) не помешает наступлению Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое заявление сделал командующий украинскими объединенными силами Сергей Наев агентству «Укринформ».
По его словам, существуют «соответствующие расчеты», которые известны военному командованию ВСУ относительно ущерба, который может наступить из-за разлива воды.
Ранее экс-министр обороны Донецкой народной республики Игорь Стрелков (Гиркин) в интервью НСН заявил, что разрушение Каховской ГЭС дает преимущества Вооруженным силам Украины. По его словам, ВСУ хотят отрезать Кинбурнскую косу от «большой земли» и попытаться захватить ее, также создаются условия для удачного форсирования Днепра, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Губернатор: ВСУ нет на территории Белгородской области
- АТОР: неделя отдыха в Турции обойдётся россиянам летом в 150–200 тысяч рублей
- Захарова: РФ предупреждала ООН о планах Украины разрушить Каховскую ГЭС
- Шольц назвал подрыв Каховской ГЭС новым измерением в российско-украинском конфликте
- Песков не стал комментировать отравление сидром в российских регионах
- Более 50 автобусов для эвакуации жителей прибыли в прибрежные районы Херсонской области
- Экс-главу Минздрава Херсонской области уличили в хищении зарплат на 26,5 миллиона рублей
- В Британии назвали военным преступлением подрыв Каховской ГЭС
- Собянин объявил о старте нового этапа проекта «Списанные книги»
- Власти Херсонской области эвакуируют жителей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru