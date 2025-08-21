Муж Блиновской подрался с таксистом
Муж блогера Елены Блиновской Алексей Блиновский подрался с таксистом из-за аварии. Об этом пишет РИА Новости.
Водитель такси рассказал агентству, что Блиновский обогнал его справа и снес зеркало. Между мужчинами произошла перепалка. По словам таксиста, Блиновский проявлял агрессию, защищаясь, мужчина ударил оппонента.
В свою очередь, Алексей Блиновский ответил на вопрос агентства о самочувствии.
«Все хорошо», - сказал супруг «королевы марафонов».
По его словам, ему не нужна госпитализация. Как отмечает РИА Новости, у мужчины подбит глаз, а из-под шапки виднеется повязка.
Ранее СМИ сообщили, что судебные приставы начали принудительное взыскание долгов со связанных с Блиновскими фирм, напоминает RT.
