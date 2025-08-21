Собянин: В столице пройдет масштабная выставка об образе Москвы в искусстве

Масштабная выставка «Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея» откроется на ВДНХ 6 сентября. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале.

«В музее хранится около 450 тысяч экспонатов, которые охватывают все тенденции развития русского искусства с Х по ХХI век», — подчеркнул градоначальник.

Русский музей впервые привез в Москву из Санкт-Петербурга 115 произведений живописи и скульптуры. Экспозиция покажет, как менялся образ столицы от духовного центра до современного мегаполиса.

Шедевры из коллекции музея представят в павильоне № 1 «Центральный». Посетители смогут увидеть работы Андрея Рублева, Аполлинария Васнецова, Василия Сурикова, Юрия Пименова, Натальи Нестеровой и других авторов. Центральным произведением выставки станет картина Ильи Репина «Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года».

