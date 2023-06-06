Небензя назвал цели Киева при подрыве Каховской ГЭС

Разрушение Каховской гидроэлектростанции было выгодно Украине. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, пишет РИА Новости.

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Дипломат считает, что атака на ГЭС была нужна Киеву для перегруппировки армейских подразделений и нанесения гуманитарного ущерба. Небензя обвинил украинские власти в совершении «немыслимого преступления».

Постпред РФ призвал генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша осудить действия Киева.

Представитель Белого дома Джон Кирби не стал называть виновных в разрушении Каховской ГЭС. По его словам, США оценивают сообщения о причастности России, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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