Небензя назвал цели Киева при подрыве Каховской ГЭС
Разрушение Каховской гидроэлектростанции было выгодно Украине. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, пишет РИА Новости.
Дипломат считает, что атака на ГЭС была нужна Киеву для перегруппировки армейских подразделений и нанесения гуманитарного ущерба. Небензя обвинил украинские власти в совершении «немыслимого преступления».
Постпред РФ призвал генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша осудить действия Киева.
Представитель Белого дома Джон Кирби не стал называть виновных в разрушении Каховской ГЭС. По его словам, США оценивают сообщения о причастности России, передает «Радиоточка НСН».
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