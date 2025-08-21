Зеленский отказался выводить войска из Донбасса

«Если мы говорим о выходе с востока, мы не можем этого сделать», — отметил политик.

Также Зеленский указал, что говорить о готовности Киева на какой-либо обмен территориями с Россией можно будет только после того, как эти требования будут сформулированы.

Ранее СМИ сообщили, что украинский президент на переговорах с лидером США Дональдом Трампом согласился пойти на уступки и урегулирование ситуации по текущей линии фронта, чтобы Киев не принуждали к выводу войск из Донбасса, пишет RT.

