В Киеве заявили о готовности более трех стран отправить войска на Украину
Более трех государств готовы направить своих военных на Украину в рамках гарантий безопасности. Об этом рассказал глава офиса украинского президента Андрей Ермак в беседе с Corriere della Sera.
Политик ответил на вопрос газеты о готовности Германии, Великобритании и Франции к отправке контингентов.
«Я могу подтвердить, что более трех стран готовы отправить солдат, но я не хочу прямо говорить, какие именно», — указал Ермак.
В то же время он отметил, что речь идет о некоторых из упомянутых стран.
Ранее «коалиция желающих» выразила готовность направить на Украину силы сдерживания по завершении боевых действий, напоминает РЕН ТВ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Певец Брэндон Ховард представит США на «Интервидении»
- В Киеве заявили о готовности более трех стран отправить войска на Украину
- В Госдуме не захотели пускать мотоциклистов на выделенные полосы
- Мантуров: В Нью-Дели до конца года запустят канал RT India
- Над Крымом, Азовским и Черным морями сбили 21 дрон ВСУ
- Страдает не только бегемотиха: Бурматов назвал абсурдными санкции против животных
- Как музыканты готовятся к запрету наркотиков в своих песнях
- Мессенджер Мах включат в перечень программ для обязательной предустановки
- Зеленский назвал возможные места своей встречи с Путиным
- Ужастики и фэнтези: Какие книги популярны у детей и подростков
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru