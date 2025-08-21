В Киеве заявили о готовности более трех стран отправить войска на Украину

Более трех государств готовы направить своих военных на Украину в рамках гарантий безопасности. Об этом рассказал глава офиса украинского президента Андрей Ермак в беседе с Corriere della Sera.

Политик ответил на вопрос газеты о готовности Германии, Великобритании и Франции к отправке контингентов.

«Я могу подтвердить, что более трех стран готовы отправить солдат, но я не хочу прямо говорить, какие именно», — указал Ермак.

В то же время он отметил, что речь идет о некоторых из упомянутых стран.

Ранее «коалиция желающих» выразила готовность направить на Украину силы сдерживания по завершении боевых действий, напоминает РЕН ТВ.

