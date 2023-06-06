«Взорвали из-за потерь»: Сивков объяснил, почему ВСУ атаковали Каховскую ГЭС
Российской армии придется бросить часть усилий на эвакуацию населения и противодействие очередной попытке контрнаступления со стороны ВСУ, сказал НСН Константин Сивков.
Наступление украинских войск провалено, ВСУ решили осуществить план по взрыву на Каховской ГЭС, чтобы помешать российским военным форсировать Днепр. Об этом НСН заявил член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков.
Ранее стало известно о полном разрушении плотины Каховской ГЭС в результате обстрела, сообщило агентство ТАСС. Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев отметил, что удары по ГЭС привели к разрушению задвижек, вода неконтролируемо сбрасывается ниже по течению. Сивков пояснил, почему украинским властям выгодно разрушение ГЭС.
«Наступление украинских войск терпит крах, ВСУ несут серьезные потери, в частности, уже уничтожено 44 танка. Украинское командование понимает, что Россия, возможно, приступит к форсированию Днепра или иным действиям. Поэтому украинская армия привела в действие этот план по взрыву на Каховской ГЭС», — сказал Сивков.
Собеседник НСН также отметил, что часть сил российской армии придется потратить на обеспечение эвакуации населения и создание условий для очередного контрнаступления.
Ранее экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) заявил, что разрушение Каховской ГЭС дает преимущества ВСУ. Он отметил, что украинская армия хочет отрезать Кинбурнскую косу от «большой земли» и попытаться захватить ее, также создаются условия для удачного форсирования Днепра. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru