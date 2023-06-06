«Взорвали из-за потерь»: Сивков объяснил, почему ВСУ атаковали Каховскую ГЭС

Ранее стало известно о полном разрушении плотины Каховской ГЭС в результате обстрела, сообщило агентство ТАСС. Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев отметил, что удары по ГЭС привели к разрушению задвижек, вода неконтролируемо сбрасывается ниже по течению. Сивков пояснил, почему украинским властям выгодно разрушение ГЭС.

«Наступление украинских войск терпит крах, ВСУ несут серьезные потери, в частности, уже уничтожено 44 танка. Украинское командование понимает, что Россия, возможно, приступит к форсированию Днепра или иным действиям. Поэтому украинская армия привела в действие этот план по взрыву на Каховской ГЭС», — сказал Сивков.

Собеседник НСН также отметил, что часть сил российской армии придется потратить на обеспечение эвакуации населения и создание условий для очередного контрнаступления.

Ранее экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) заявил, что разрушение Каховской ГЭС дает преимущества ВСУ. Он отметил, что украинская армия хочет отрезать Кинбурнскую косу от «большой земли» и попытаться захватить ее, также создаются условия для удачного форсирования Днепра. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

