Искренность и трогательность Чебурашки сделала его самым любимым мультипликационным героем у россиян, и он обошел даже таких западных звезд, как Микки Маус и Шрек, рассказали НСН в пресс-службе киностудии «Союзмультфильм».

20 августа в России отмечался день рождения одного из самых трогательных сказочных персонажей — Чебурашки. Именно в этот день, в 1966 году, вышла первая книга Эдуарда Успенского «Крокодил Гена и его друзья» о приключениях ушастого зверька. Вчера любимцу поколений исполнилось 59 лет. В «Союзмультфильме» указали, насколько сильно он популярен у россиян.