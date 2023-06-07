Власти заявили об ухудшении ситуации с подтоплением в Голой Пристани

По его словам, уровень воды начал быстро расти. Отмечается, что многие люди не хотят эвакуироваться, людей приходится уговаривать собирать вещи и документы. Местные жители не верят, что вода может подняться до уровня крыш домов.

Кроме того, населенный пункт регулярно обстреливают украинские солдаты.

Происшествие произошло в ночь на 6 июня. МИД России назвал разрушение ГЭС террористическим актом и обвинил в случившемся Украину, передает «Радиоточка НСН».

