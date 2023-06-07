Власти заявили об ухудшении ситуации с подтоплением в Голой Пристани

Ситуация с подтоплением в Голой Пристани в Херсонской области резко ухудшилась, сообщил в Telegram глава правительства региона Андрей Алексеенко.

Небензя назвал цели Киева при подрыве Каховской ГЭС

По его словам, уровень воды начал быстро расти. Отмечается, что многие люди не хотят эвакуироваться, людей приходится уговаривать собирать вещи и документы. Местные жители не верят, что вода может подняться до уровня крыш домов.

Кроме того, населенный пункт регулярно обстреливают украинские солдаты.

Происшествие произошло в ночь на 6 июня. МИД России назвал разрушение ГЭС террористическим актом и обвинил в случившемся Украину, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео / соцсети
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