Власти заявили об ухудшении ситуации с подтоплением в Голой Пристани
Ситуация с подтоплением в Голой Пристани в Херсонской области резко ухудшилась, сообщил в Telegram глава правительства региона Андрей Алексеенко.
По его словам, уровень воды начал быстро расти. Отмечается, что многие люди не хотят эвакуироваться, людей приходится уговаривать собирать вещи и документы. Местные жители не верят, что вода может подняться до уровня крыш домов.
Кроме того, населенный пункт регулярно обстреливают украинские солдаты.
Происшествие произошло в ночь на 6 июня. МИД России назвал разрушение ГЭС террористическим актом и обвинил в случившемся Украину, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru