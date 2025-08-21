СМИ: Италия предложила Украине вариант «НАТО-лайт»

Источники агентства уточнили, что это некое подобие статьи 5 устава НАТО, которое не предусматривает вступление Киева в блок.

Предложение Мелони заключается в том, что страны, подписавшие соответствующее двустороннее соглашение с Украиной, будут должны в течение суток договориться об ответных мерах в случае нападения.

Ранее глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что более трёх государств выразили готовность направить своих военных на Украину в рамках гарантий безопасности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

