СМИ: Италия предложила Украине вариант «НАТО-лайт»
Итальянский премьер-министр Джорджа Мелони предложила в качестве гарантии безопасности для Украины вариант «НАТО-лайт». Об этом сообщает Bloomberg.
Источники агентства уточнили, что это некое подобие статьи 5 устава НАТО, которое не предусматривает вступление Киева в блок.
Предложение Мелони заключается в том, что страны, подписавшие соответствующее двустороннее соглашение с Украиной, будут должны в течение суток договориться об ответных мерах в случае нападения.
Ранее глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что более трёх государств выразили готовность направить своих военных на Украину в рамках гарантий безопасности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
