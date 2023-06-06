Белый дом отказался назвать виновных в разрушении Каховской ГЭС

Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США не могут назвать ответственного за подрыв Каховской гидроэлектростанции, сообщают СМИ.

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«Мы видели сообщения о том, что Россия несет ответственность за подрыв плотины. Мы делаем все возможное, чтобы оценить эти сообщения», - сказал представитель администрации США.

Он отметил, что Вашингтон не может с полной уверенностью сказать, что к разрушению ГЭС причастна Россия. США консультируются по этому вопросу с Украиной, добавил Кирби.

Разрушение Каховской ГЭС произошло в ночь на 6 июня. В зоне подтопления оказались населенные пункты по обеим берегам Днепра.

МИД России назвал произошедшее террористическим актом. Ведомство возложило ответственность на Украину, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Администрация Новой Каховки
ТЕГИ:Белый ДомЗатоплениеГЭС

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