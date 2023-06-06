«Восьмиметровые волны!»: Украина переполнила Каховское водохранилище и помешала чинить ГЭС

По его словам, украинская сторона прицельно наносила удары по ГЭС, чтобы вызвать разрушительное наводнение.



«Наши специалисты еще недели две назад собирались отремонтировать затворы, когда украинцы стали на верхнем течении Днепра сбрасывать повышенное количество воды в Каховское водохранилище. Они, видимо, нарочито переполняли это водохранилище, с прицелом. Для того, чтобы произошло то, что мы видим сегодня. С прицелом взорвать, чтобы наводнение было максимально опасным и наносящим ущерб. Наши спецы пытались починить затворы, но украинцы их обстреливали. На правом берегу находятся нацисты, на левом – наши», - сказал эксперт.

Он добавил, что прорыв дамбы не скажется на водоснабжении Крыма.



«Даже оставшейся в водохранилище воды будет достаточно, чтобы питать Крымский канал. Никакой опасности нет», - резюмировал Тетельмин.

Глава Крыма Сергей Аксенов, в свою очередь, заявил, что из-за разрушения Каховской ГЭС угрозы подтопления в Крыму нет, сообщает «Радиоточка НСН».

