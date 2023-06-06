«Восьмиметровые волны!»: Украина переполнила Каховское водохранилище и помешала чинить ГЭС
Из-за прорыва дамбы на Каховской ГЭС волны могут достигать восьми метров, заявил в эфире НСН доктор технических наук, член Общественного совета Министерства энергетики РФ Владимир Тетельмин.
Доктор технических наук, член Общественного совета Министерства энергетики РФ Владимир Тетельмин в интервью НСН заявил, что наводнение в районе Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) успокоится примерно через двое суток.
Ранее, 6 июня, мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что ночные удары по Каховской ГЭС привели к разрушению задвижек, вода неконтролируемо стала сбрасываться ниже по течению. Он назвал разрушения ГЭС серьезнейшим террористическим актом. Владимир Тетельмин сказал, что из-за прорыва дамбы волны могут достигать восьми метров.
«Вода будет проливаться до тех пор, пока это водохранилище не опорожнится до отметки, на которой находится гребень водосливных отверстий. На сегодняшний день струя хлещет метра два-три. Когда вода вся эта схлынет, тогда и наводнение утихомирится. На это нужно около двух суток. Наводнение будет серьезным, волны могут достигать пяти-восьми метров. Не знаю, о чем думали нацисты, взрывая дамбу, так как правый берег тоже будет затоплен. Они, конечно, о людях не думают. Им лишь бы напакостить или отвлечь внимание от наступления их. Как фашисты поступают! Мы восстановим все это. Конечно, денег стоить будет, на зато будет новая ГЭС», - сообщил собеседник НСН.
По его словам, украинская сторона прицельно наносила удары по ГЭС, чтобы вызвать разрушительное наводнение.
«Наши специалисты еще недели две назад собирались отремонтировать затворы, когда украинцы стали на верхнем течении Днепра сбрасывать повышенное количество воды в Каховское водохранилище. Они, видимо, нарочито переполняли это водохранилище, с прицелом. Для того, чтобы произошло то, что мы видим сегодня. С прицелом взорвать, чтобы наводнение было максимально опасным и наносящим ущерб. Наши спецы пытались починить затворы, но украинцы их обстреливали. На правом берегу находятся нацисты, на левом – наши», - сказал эксперт.
Он добавил, что прорыв дамбы не скажется на водоснабжении Крыма.
«Даже оставшейся в водохранилище воды будет достаточно, чтобы питать Крымский канал. Никакой опасности нет», - резюмировал Тетельмин.
Глава Крыма Сергей Аксенов, в свою очередь, заявил, что из-за разрушения Каховской ГЭС угрозы подтопления в Крыму нет, сообщает «Радиоточка НСН».
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