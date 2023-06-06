«Смывает войска!»: Стрелков назвал преимущества подрыва Каховской ГЭС для ВСУ

Накануне мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что ночные удары по Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) привели к разрушению задвижек, вода неконтролируемо стала сбрасываться ниже по течению. Он назвал разрушения ГЭС серьезнейшим террористическим актом. Стрелков отметил, что российским войскам придется отойти с левого берега Днепра.

«Ситуация заключается в том, что противник смывает наши войска с левого берега Днепра. Вижу два момента, которые выгодны ВСУ. Первый: если подтопление будет достаточно широкое и серьезное, то Кинбурнская коса фактически превратится в остров… А значит, у них может возникнуть возможность попытаться ее взять. Если они ее возьмут, то даже после того, как вода сойдет, отбить ее для нас будет практически невозможно. Это может быть очень серьезный плацдарм для дальнейших операций на левобережье с их стороны. Второй сценарий: после того, как Каховское водохранилище будет спущено, на многие десятки километров у противника появится возможность для более успешного форсирования Днепра, чем это могло бы быть через водохранилище», - сказал Стрелков.

По его словам, пройдет около двух недель, пока вся вода сойдет, а берег подсохнет. После этого, указал Стрелков, ВСУ предпримут наступление на слабозащищенный берег Днепра.

«Вода должна сойти, берег должен подсохнуть, это где-то в районе двух недель. Вполне возможно, что после того, как вода в достаточной степени сойдет, они предпримут наступление на относительно слабозащищенный берег Днепра. В любом случае, это заставит наше командование перебросить резервы и прикрыть данное направление и срочно усилить его, чтобы не допустить переправы ВСУ через Днепр на этих направлениях», - объяснил собеседник НСН.

Кроме того, экс-министр обороны ДНР рассказал о последствиях затопления левого берега Днепра для российских военных. Он отметил, что если военные не успеют отойти на новые позиции, то вся техника будет затоплена, вследствие чего части будут небоеспособны.