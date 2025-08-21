Певец Брэндон Ховард представит США на «Интервидении»
Певец и продюсер, наследник знаменитой музыкальной династии Брэндон Ховард представит США на песенном конкурсе «Интервидение-2025». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу смотра.
Отмечается, что Брэндон Ховард также известен как Б. Ховард, артист не только поет, но и является автором песен и продюсером. Ховард родился и вырос в музыкальной среде в Лос-Анджелесе и Чикаго, его бабушка Жозефина Ховард была вокалисткой группы The Caravans – первого американского коллектива, религиозные песни которого звучали на светском радио. При этом мать артиста Мики Ховард – певица и автор песен, в 1980-х годах ее менеджером был глава семьи Джексонов.
Брэндон Ховард выпустил множество синглов, попавших в авторитетные чарты, в том числе Billboard 200. В 2010 году певец совместно с другими артистами выпустил гимн к чемпионату мира по футболу в ЮАР Ke Nako.
Ранее стало известно, что участие в «Интервидении» подтвердила 21 страна, пишет RT.
