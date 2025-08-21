ВС России освободили Александро-Шультино в ДНР
21 августа 202512:18
Армия России установила контроль над селом Александро-Шультино в Донецкой Народной Республике. Об этом рассказали в Минобороны.
«Освобожден населенный пункт Александро-Шультино», - подчеркнули в ведомстве.
Село взяла под контроль «Южная» группировка войск в результате решительных действий.
Ранее российские военные освободили Сухецкое и Панковку в ДНР, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Терпение на исходе!»: Китайских автопроизводителей попросили разобраться с дилерами
- Собянин: В столице пройдет масштабная выставка об образе Москвы в искусстве
- Зеленский отказался выводить войска из Донбасса
- В России 328 вузов увеличили квоту для участников СВО
- Муж Блиновской подрался с таксистом
- В «Союзмультфильме» объяснили, почему Чебурашка круче Шрека и Микки Мауса
- ВС России освободили Александро-Шультино в ДНР
- Певец Брэндон Ховард представит США на «Интервидении»
- В Киеве заявили о готовности более трех стран отправить войска на Украину
- В Госдуме не захотели пускать мотоциклистов на выделенные полосы
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru