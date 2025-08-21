ВС России освободили Александро-Шультино в ДНР

Армия России установила контроль над селом Александро-Шультино в Донецкой Народной Республике. Об этом рассказали в Минобороны.

«Освобожден населенный пункт Александро-Шультино», - подчеркнули в ведомстве.

Село взяла под контроль «Южная» группировка войск в результате решительных действий.

Ранее российские военные освободили Сухецкое и Панковку в ДНР, напоминает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
ТЕГИ:ДНРСпецоперацияВооруженные Силы РФМинобороны

Горячие новости

Все новости

партнеры