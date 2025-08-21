ВС России освободили Александро-Шультино в ДНР

Пассажирские поезда южного направления прибудут в Москву с отставанием на несколько часов Участок Троицкой линии метро будет закрыт с 29 по 31 августа В ТиНАО за последние годы обновили 24 водозаборных узла В районах Печатники и Южнопортовый реконструирую шесть километров дорог 140 млн рублей получили столичные НКО на поддержку военнослужащих за три года Сентябрьская погода ожидается в столичном регионе до конца этой недели