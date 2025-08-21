В России 328 вузов увеличили квоту для участников СВО

Порядка 330 вузов по своей инициативе увеличили квоту для участников специальной военной операции и их родственников. Об этом рассказал глава Минобрнауки Валерий Фальков, передает РИА Новости.

Депутат Бессараб: 43% бюджетных мест в вузах выделено инженерам и айтишникам

В России отдельная квота приема на обучение составляет как минимум 10% от контрольных цифр приема студентов за счет всех бюджетов. По словам Фалькова, ряд учебных заведений установили порог выше 10%.

«В этом году 328 вузов по всей стране по собственной инициативе приняли решение увеличить квоту», — отметил министр.

Между тем в Госдуме предложили дать возможность вдовам бойцов СВО поступать в вузы без экзаменов, пишет RT.

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Высшее ОбразованиеМинобрнаукиСпецоперациявузы

