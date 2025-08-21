В России 328 вузов увеличили квоту для участников СВО
Порядка 330 вузов по своей инициативе увеличили квоту для участников специальной военной операции и их родственников. Об этом рассказал глава Минобрнауки Валерий Фальков, передает РИА Новости.
В России отдельная квота приема на обучение составляет как минимум 10% от контрольных цифр приема студентов за счет всех бюджетов. По словам Фалькова, ряд учебных заведений установили порог выше 10%.
«В этом году 328 вузов по всей стране по собственной инициативе приняли решение увеличить квоту», — отметил министр.
Между тем в Госдуме предложили дать возможность вдовам бойцов СВО поступать в вузы без экзаменов, пишет RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России 328 вузов увеличили квоту для участников СВО
- Муж Блиновской подрался с таксистом
- В «Союзмультфильме» объяснили, почему Чебурашка круче Шрека и Микки Мауса
- ВС России освободили Александро-Шультино в ДНР
- Певец Брэндон Ховард представит США на «Интервидении»
- В Киеве заявили о готовности более трех стран отправить войска на Украину
- В Госдуме не захотели пускать мотоциклистов на выделенные полосы
- Мантуров: В Нью-Дели до конца года запустят канал RT India
- Над Крымом, Азовским и Черным морями сбили 21 дрон ВСУ
- Страдает не только бегемотиха: Бурматов назвал абсурдными санкции против животных
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru